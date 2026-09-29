Călin Georgescu și Ionel Rusen, arestați preventiv pentru 30 de zile. Fostul candidat, încătușat, a ajuns la Arestul Central

UPDATE ora 18:43: Și Ionel Rusen a fost ridicat de polițiști pentru a fi dus în arest.

UPDATE 18:31: Călin Georgescu a ajuns la Arestul Central!

Aici se află zeci de susținători ai acestuia, care au strigat, în momentul în care a ajuns mașina de poliție în care se afla Georgescu: „Căline, Căline, poporul e cu tine”.

UPDATE 18:04: Călin Georgescu va fi plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile! Acesta a fost scos din locuință încătușat și urcat în mașina Poliției. El este dus la Arestul Central. În aceste momente este pe drum.

UPDATE 17:59: Curtea de Apel București a postat pe portalul instanțelor decizia definitivă:

Respinge ca nefondate contestatiile formulate de contestatorii-inculpati.

Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT.

Desfiinteaza incheierea contestata si , pe fond, rejudecand, dispune urmatoarele:

Admite propunerea formulata de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați.

Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile.

Definitivă.

UPDATE 17:49: Polițiștii au ajuns la locuința lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, potrivit informațiilor MEDIAFAX.

UPDATE ora 17:35: Potrivit surselor MEDIAFAX, completul de divergență a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, după ce Curtea de Apel București a analizat contestația DIICOT.

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au plecat spre arestul central.

Curtea de Apel București urmează să anunțe în scurt timp decizia. Această are loc în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro



Garduri de protecție sunt montate la Arestul Central din București, iar jandarmii se pregătesc în zonă, în contextul în care Curtea de Apel București urmează să decidă în cazul lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu a ajuns între timp la locuința sa, după ce a părăsit instanța.

UPDATE ora 16:25: Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ieșit din clădirea Curții de Apel pentru a face baie de mulțime. Ședința s-a terminat, iar cazul a rămas în pronunțare. Decizia va fi anunțată astăzi sau mâine, cel târziu.

UPDATE ora 15:20: Călin Georgescu a revenit la instanță. Acesta este rechemat la instanță, pentru a fi audiat de completul de divergență. Al treilea judecător este Dragoș Mirea.

Se numește complet de divergență, deoarece cei doi judecători nu au reușit să ajungă la o decizie comună. În acest caz, este chemat un al treilea judecător, iar procesul este reluat.

UPDATE ora 12:00: Instanța nu a pronunțat încă nicio hotărâre.

UPDATE ora 10:30: Călin Georgescu a părăsit sala de judecată. La ieșire, el nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor referitoare la acuzații.

În fața sediului CAB, însă, Georgescu s-a adresat susținătorilor săi.

„Să nu vă temeți de cei care pot face rău doar trupului. Ei nu pot ataca sufletele noastre. Să aveți grijă să nu vă murdăriți sufletele din cauza fricii”, au fost declarațiile date de Georgescu în momentul în care a părăsit sediul CAB.

Acestea au fost declarațiile fostului candidat la prezidențiale judecat în dosarul de înșelăciune cu prejudiciul de 1 milion de euro. Georgescu a fost însoțit de omul de afaceri din Constanța, Ionel Rusen, cel care ar fi intermediat finanțarea în cadrul dosarului vizat.

Potrivit jurnalistului MEDIAFAX care a fost prezent la sediul CAB, marți, Rusen a fost dus la sediul DIICOT.

Momentan, magistrații urmează să dea o decizie, întrucât instanța a rămas în pronunțare.

Potrivit jurnalistului MEDIAFAX de la fața locului, Călin Georgescu este în sala de judecată. Jurnaliștii nu au acces în sală.

În același timp, afară, în spatele Bibliotecii Naționale se adună jandarmi. Forțe de ordine sunt și pe holul CAB, se desfășoară, în aceste momente, ședința de judecată.

Călin Georgescu a ajuns, în jurul orei 08:55 la sediul CAB. La intrarea pe hol, Georgescu nu a făcut declarații jurnaliștilor.

A fost întâmpinat de zeci de susținători de-ai săi, care se află pe scările Curții de Apel, scandând mesaje de susținere, scuturând steaguri.

Procurorii DIICOT cu cerut arestarea sa pentru 30 de zile, în timp ce el a contestat măsura controlului judiciar.

control judiciar, săptămâna trecută, de Tribunalul București, în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Călin Georgescu a fost plasat subsăptămâna trecută, de Tribunalul București, în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii DIICOT au contestat decizia judecătorilor.