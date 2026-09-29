Curtea de Apel, decizie în dosarul lui Siegfried Mureșan. Cererea de suspendare a decretului prezidențial, respinsă

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare. Decizia a fost pronunțată în dosarul 6038/2/2026, aflat pe rolul Secției a IX-a contencios administrativ și fiscal. Dosarul are ca obiect anularea Decretului 770/2026, însă soluția pronunțată marți privește cererea de suspendare a executării actului administrativ.

Instanța a admis excepția inadmisibilității

Potrivit informațiilor publicate pe Portalul Instanțelor de Judecată, Curtea de Apel a respins ca neîntemeiate excepțiile lipsei de interes și lipsei calității procesuale active, ridicate de Administrația Prezidențială.

Instanța a admis însă excepția inadmisibilității invocată de Administrația Prezidențială și, în consecință, a respins ca inadmisibilă cererea RO.AS.IT. de suspendare a executării Decretului 770/2026 în contradictoriu cu instituția prezidențială.

În ceea ce privește Regia Autonomă Monitorul Oficial, judecătorul a admis excepția lipsei calității procesuale pasive. Cererea de suspendare formulată împotriva acesteia a fost, prin urmare, respinsă pentru lipsa calității procesuale pasive.

Soluția este cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare, calea de atac urmând să fie depusă la Curtea de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.

Hotărârea Curții de Apel București nr. 1511/2026 a fost pronunțată marți, 29 septembrie.

Administrația Prezidențială ceruse și recuzarea

Înaintea pronunțării asupra suspendării, instanța a soluționat o cerere de recuzare formulată de Administrația Prezidențială.

Potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, cererea a fost respinsă marți, la ora 12:00, ca neîntemeiată. Instanța a constatat totodată că Administrația Prezidențială este scutită de plata taxei judiciare de timbru aferente cererii de recuzare.

Cererea fusese formulată la termenul din 28 septembrie. Din acest motiv, dosarul fusese înaintat completului imediat următor pentru soluționarea recuzării, iar pronunțarea asupra cererii de suspendare fusese amânată pentru 29 septembrie.

Decretul contestat îl desemnează pe Mureșan candidat la funcția de premier

Procesul a fost deschis de Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT., iar în dosar figurează ca pârâte Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial.

Acțiunea vizează Decretul 770/2026, emis de președintele Nicușor Dan la 21 septembrie și publicat în Monitorul Oficial în aceeași zi. Prin actul prezidențial, Siegfried-Vasile Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru, pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern.

Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 22 septembrie.