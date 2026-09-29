Operațiune uriașă în 19 țări, inclusiv România. Telefoane folosite ar fi fost ambalate și vândute ca noi

Prejudiciul estimat pentru consumatorii din Uniunea Europeană este de cel puțin 300 de milioane de euro.

Operațiunea, denumită „Troia”, a mobilizat 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și vameși. Au fost efectuate peste 160 de percheziții și ridicări de probe, iar șapte suspecți au fost arestați.

Percheziții în România și alte 18 țări

Potrivit comunicatului publicat marți de Parchetul European, acțiunile au început sâmbătă și au fost coordonate de biroul EPPO din Köln, Germania.

Percheziții și ridicări de probe au avut loc în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos.

În Regatul Unit a fost audiat un martor.

Șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania. Printre acestea s-ar afla și cei doi presupuşi lideri ai organizației.

Telefoanele ar fi fost asamblate din componente folosite

Anchetatorii suspectează existența unui circuit internațional prin care telefoane mobile ar fi fost asamblate din componente deja folosite în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite.

Dispozitivele ar fi fost ulterior curățate și ambalate astfel încât să pară noi, după care erau expediate în Țările de Jos.

De acolo, telefoanele ajungeau în depozite din Germania și erau comercializate prin platforme online către consumatori din întreaga Uniune Europeană.

EPPO estimează că peste un milion de dispozitive ar fi fost vândute prin această metodă.

Prejudiciul provocat consumatorilor este evaluat la cel puțin 300 de milioane de euro.

EPPO investighează și o fraudă de TVA de peste 30 de milioane de euro

Dosarul nu vizează doar modul în care ar fi fost prezentate telefoanele cumpărătorilor. Anchetatorii suspectează și existența unei scheme de fraudare a TVA, care ar fi provocat pierderi de peste 30 de milioane de euro mai multor state membre ale UE.

Potrivit EPPO, începând din 2018, companii-paravan înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția ar fi aplicat în mod fraudulos regimul special de taxare a marjei.

Acest mecanism permite, în anumite condiții, achitarea TVA doar pentru marja obținută de comerciant la revânzarea unor bunuri pentru care taxa fusese deja achitată. Anchetatorii susțin însă că dispozitivele din acest dosar erau comercializate drept produse noi, situație în care TVA trebuia achitat pentru întreaga valoare a bunului.

Astfel, presupusa schemă ar fi produs pierderi fiscale în țările în care telefoanele folosite au fost comercializate ca produse noi.

Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). La operațiune participă, între altele, Europol, Eurojust și numeroase autorități naționale.