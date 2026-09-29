Decizie în unanimitate la CCR. Excluderea unor femei de la indemnizația de risc maternal, declarată neconstituțională

Judecătorii constituționali au constatat existența unui tratament discriminatoriu și au invocat, între altele, dreptul la ocrotirea sănătății și la un nivel de trai decent.

CCR: A fost instituit un tratament juridic discriminatoriu

Curtea a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederi din OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și OUG 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă.

Problema identificată de CCR privește soluția legislativă care exclude persoanele încadrate în ipoteza articolului 1 alineatul (2) din OUG 158/2005 de la dreptul la concediu și indemnizație de risc maternal.

Curtea arată în comunicatul transmis marți că prevederile contestate au generat „un tratament juridic discriminatoriu” pentru femeile vizate, întrucât acestea nu beneficiau de drepturile pe care legislația le recunoștea salariatelor.

Judecătorii au raportat această diferență de tratament la articolul 16 din Constituție, privind egalitatea în drepturi.

Protecția vizează atât mama, cât și copilul

În argumentarea soluției, CCR subliniază scopul concediului și al indemnizației de risc maternal.

Acestea reprezintă măsuri de protecție socială destinate prevenirii riscurilor pe care continuarea activității profesionale le-ar putea produce unei femei aflate într-o situație de vulnerabilitate ca urmare a sarcinii, unei nașteri recente sau alăptării.

Protecția urmărește, în același timp, sănătatea și viața fătului sau a copilului nou-născut.

În acest context, CCR a stabilit că excluderea unor persoane exclusiv în funcție de forma de desfășurare a activității profesionale de la o prestație destinată să înlocuiască veniturile obținute prin muncă încalcă prevederile constituționale.

Curtea a invocat atât dreptul la ocrotirea sănătății, prevăzut de articolul 34 din Constituție, cât și prevederile articolului 47 referitoare la nivelul de trai.

Decizia a fost luată în unanimitate

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor judecătorilor constituționali și este definitivă și general obligatorie.

Argumentația completă care a stat la baza soluției va fi prezentată în motivarea deciziei CCR, document care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Prin urmare, CCR anunță constatarea neconstituționalității soluției legislative de excludere, însă detaliile juridice complete și modul în care Curtea fundamentează efectele hotărârii vor putea fi analizate după publicarea deciziei motivate.