Alertă aeriană în Tulcea. Două F-18 spaniole au fost ridicate după detectarea unei ținte lângă frontiera cu Ucraina

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alerta aeriană a fost instituită după ce sistemul de supraveghere radar a detectat ținta în cursul nopții de 28 spre 29 septembrie.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea.
La ora 1.51, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată.
Cele două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea situației aeriene, în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită desfășurate în România.
Alerta aeriană a încetat la ora 2.10.
Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Incidentul are loc pe fondul războiului din Ucraina și al alertelor aeriene tot mai frecvente în apropierea graniței României.
Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării, până în 27 septembrie 2026 au fost înregistrate 81 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte.