Alertă aeriană în Tulcea. Două F-18 spaniole au fost ridicate după detectarea unei ținte lângă frontiera cu Ucraina

A fost alertă aeriană în Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată în noaptea de luni spre marți, la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației.