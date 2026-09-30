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Alertă cu dronă în Tulcea: Două avioane spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizare

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de marți spre miercuri, radarele militare au identificat o țintă aeriană în Ucraina, în apropiere de granița cu România. Două avioane de luptă F-18 spaniole au fost trimise în misiune de monitorizare.
Alertă cu dronă în Tulcea: Două avioane spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizare
Sursa foto: ro-alert.ro
Radu Mocanu
30 sept. 2026, 07:29, Social
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În noaptea de 29 spre 30 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România”, se arată în informarea emisă de MApN, printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol. 

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea procedurilor de protecție a civililor, fiind emis, la ora 00:35, un mesaj RO-Alert către populația din nordul județului Tulcea. 

De asemenea, nu au fost detectate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național. 

Ministerul Apărării anunță că, până în 27 septembrie 2026 au fost înregistrate 81 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte. 

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