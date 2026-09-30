Ucraina pierde 45 de milioane de dolari pentru fiecare oră în care alertele de rachete opresc economia

Ucraina pierde aproximativ 45 de milioane de dolari pentru fiecare oră în care alertele de rachete obligă firmele să-și suspende activitatea, potrivit ministrului Economiei și Mediului, Oleksandr Kravchenko, potrivit The Guardian.

Pe măsură ce atacurile rusești se intensifică, autoritățile de la Kiev încearcă să găsească un echilibru între protejarea populației și menținerea economiei în funcțiune.

Rusia a extins atacurile asupra infrastructurii economice a Ucrainei.

Alertele aeriene din Kiev au ajuns să dureze chiar și 10 ore pe zi

Fabrici, depozite, centre logistice și centre de date au ajuns printre țintele loviturilor. Kravchenko spune că Moscova urmărește, practic, să distrugă o mare parte din economia ucraineană.

„Ceea ce nu am anticipat pe deplin a fost cât de repede va dezvolta Rusia aceste drone cu reacție și le va folosi pentru a viza totul”, a declarat ministrul.

În ultimele săptămâni, Kievul a fost lovit de noi tipuri de drone, iar alertele aeriene au ajuns să dureze chiar și 10 ore pe zi.

În aceste perioade, angajații sunt trimiși în adăposturi, iar activitatea multor companii se oprește.

Acum, Ucraina are două niveluri de avertizare

„Dacă oamenii sunt într-un buncăr, afacerea se oprește”, a spus Kravchenko.

Pentru a limita pierderile economice, guvernul ucrainean a introdus un sistem de avertizare în două niveluri.

Alerta „roșie” indică o amenințare cu rachete și impune căutarea unui adăpost.

Alerta „galbenă” este folosită în cazul amenințărilor cu drone și permite mai multor companii să-și continue activitatea.

Atacurile din acest an au provocat pagube de 10 mld de dolari

Potrivit ministrului, mai mult de jumătate dintre firme au continuat să lucreze în timpul alertelor galbene. Sistemul nu elimină însă riscul pentru angajați.

Luni, o dronă rusească cu reacție a lovit Academia Națională de Științe din centrul Kievului în timpul unei alerte galbene.

Două persoane au murit, iar personalul se afla încă în clădire.

Atacurile au provocat în acest an pagube estimate la 10 miliarde de dolari asupra activelor fixe ale Ucrainei, potrivit lui Kravchenko.

Printre obiectivele afectate se numără combinate siderurgice, depozite și infrastructură logistică. Mai recent, Rusia a atacat și centre de date și infrastructura digitală.

Presiunea asupra economiei vine și din cauza situației porturilor de la Marea Neagră.

Urmează o iarnă grea pentru Kiev

Potrivit ministrului, Rusia a blocat practic accesul Ucrainei la principalele rute maritime, care înainte de război asigurau transportul unei mari părți din exporturile țării.

Kievul se pregătește, în același timp, pentru o iarnă dificilă.

Guvernul estimează că atacurile asupra infrastructurii energetice și asupra companiilor vor pune presiune suplimentară pe o economie deja afectată de război.

Autoritățile discută și posibilitatea ca mai multe companii private să poată cumpăra sisteme de apărare antiaeriană.

Kravchenko avertizează însă că firmele nu se vor putea proteja complet de atacurile cu rachete și drone.

Ucraina caută finanțare suplimentară

Pagubele provocate de atacuri pun o presiune tot mai mare și pe bugetul de stat.

Președintele Volodimir Zelenski a estimat recent deficitul bugetar al Ucrainei pentru acest an la aproximativ 27 de miliarde de dolari.

Ulterior, guvernul a redus această estimare la 20 de miliarde de dolari prin tăieri de cheltuieli și folosirea unor rezerve interne.

Ucraina caută acum finanțare suplimentară de la Uniunea Europeană, Japonia, Canada și Regatul Unit. Kievul analizează inclusiv posibilitatea de a primi mai devreme o parte din împrumuturile planificate pentru anul viitor.

„Se lucrează foarte activ cu toți partenerii noștri internaționali pentru a obține surse suplimentare de finanțare”, a declarat Kravchenko.