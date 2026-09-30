Atac aerian rusesc asupra Kievului. Un copil a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite

Mai multe incendii au izbucnit în urma atacurilor, fiind afectate locuințe, un magazin și un depozit din Kiev, a declarat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Un martor Reuters aflat în Kiev a relatat că a auzit mai multe explozii în oraș în timpul atacurilor.

Un copil a fost ucis

Guvernatorul regiunii Kiev, Timur Tkacenko, a transmis că un atac combinat cu rachete și drone lansat de Rusia a provocat moartea unui copil și rănirea altor trei persoane în regiune.

Atacurile au provocat, de asemenea, pagube la infrastructură, locuințe, depozite și autoturisme, potrivit oficialului ucrainean.

În Kiev, primarul Vitali Kliciko a anunțat că două persoane au fost rănite în urma atacurilor și a incendiilor izbucnite în mai multe zone ale capitalei.

Incendii și pagube materiale

Echipajele de intervenție au fost mobilizate în zonele afectate pentru stingerea incendiilor și evaluarea pagubelor produse de atacurile aeriene.

Informațiile privind numărul victimelor și amploarea distrugerilor ar putea fi actualizate pe măsură ce autoritățile ucrainene continuă operațiunile de intervenție și verificarea zonelor lovite.

Atacul are loc în contextul în care Ucraina continuă să fie ținta unor atacuri aeriene rusești cu drone și rachete.