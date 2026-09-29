Prima pagină » Știri externe » Atac cu bombe planante în Sumî. Două persoane au murit, iar o școală a fost lovită. Trei copii sunt răniți

Atac cu bombe planante în Sumî. Două persoane au murit, iar o școală a fost lovită. Trei copii sunt răniți

Două persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite, inclusiv trei copii, după ce bombe planante rusești au lovit marți locuințe și o școală din orașul ucrainean Sumî, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters.
Atac cu bombe planante în Sumî. Două persoane au murit, iar o școală a fost lovită. Trei copii sunt răniți
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
29 sept. 2026, 23:22, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în mesajul său video transmis marți seară, că una dintre bombele planante a lovit o casă din Sumî, provocând moartea unei femei.

O a doua bombă a lovit o școală din oraș. Potrivit lui Zelenski, în momentul atacului în clădire se aflau copii și cadre didactice.

„O școală obișnuită, unde se întâmpla să fie copii în acel moment”, a spus președintele ucrainean, precizând că imobilul a fost grav avariat.

Copiii și profesorii au fost însă evacuați în adăpost înainte ca atacul să provoace victime în interiorul școlii.

Sumî, lovit de bombele planante rusești

Guvernatorul regiunii Sumî, Oleh Hrihorov, a anunțat pe Telegram că bilanțul atacului este de două persoane ucise și șase rănite. Printre răniți se află trei copii.

Potrivit oficialului ucrainean, cadrele didactice și reprezentanții școlii au reușit să evacueze aproximativ 100 de persoane în adăpost înainte ca atacul să producă efecte asupra clădirii.

Adăpostirea persoanelor aflate în școală a prevenit, potrivit autorităților ucrainene, producerea unui număr mai mare de victime.

Atacul a provocat pagube importante clădirii școlii, în timp ce alte locuințe din oraș au fost, de asemenea, afectate de loviturile rusești.

Atacurile rusești asupra orașului Sumî

Orașul Sumî, situat în nord-estul Ucrainei, în apropierea graniței cu Rusia, a fost vizat în mod repetat de atacuri rusești de la începutul războiului.

Regiunea Sumî se află în apropierea frontierei și a devenit una dintre zonele expuse frecvent atacurilor aeriene și bombardamentelor.

Armata rusă a declarat anterior că urmărește crearea unei zone-tampon în regiunile aflate de-a lungul frontierei cu Ucraina. Moscova susține că astfel de operațiuni au ca obiectiv îndepărtarea amenințărilor militare de pe teritoriul Rusiei.

Atacul de marți asupra orașului Sumî are loc în contextul în care luptele și loviturile aeriene continuă în mai multe regiuni ale Ucrainei.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
GSP.ro
Judecătoarea Recorder, propusă ministru al Justiției, recunoaște că primește pensie de 40.000 de lei. „Nu eu am stabilit”. Când a depus lista de miniștri, Siegfried Mureșan a criticat, din nou, pensiile speciale ale magistraților
Gandul
Vlad Bălțățeanu NU s-a predat în Elveția, de fapt. Cum a încercat să scape de autorități
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
Libertatea
De ce se pune frunza de vișin la murături. Trucul vechi care ajută legumele să rămână crocante!
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor