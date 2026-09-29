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Sute de mii de polonezi, în alertă! Atac cibernetic la un serviciu de facturare. Datele a peste 600.000 de clienți ar fi putut fi compromise

Sute de mii de clienți ai serviciului polonez de facturare Fakturownia ar putea fi afectați de un atac cibernetic. Compania a anunțat că o persoană neautorizată a obținut acces la serverele sale, iar datele conturilor de utilizator, ale contractorilor și documentele stocate în sistem ar fi putut fi compromise.
Sute de mii de polonezi, în alertă! Atac cibernetic la un serviciu de facturare. Datele a peste 600.000 de clienți ar fi putut fi compromise
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Andrei Rachieru
29 sept. 2026, 23:57, Știri externe
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Fakturownia, unul dintre cele mai utilizate servicii de facturare din Polonia, a anunțat marți că a identificat atacul cibernetic luni.

Compania susține că accesul neautorizat a fost blocat după descoperirea incidentului și că au fost luate măsuri de urgență pentru securizarea infrastructurii, potrivit TVP World.

Ce date ar fi putut fi compromise

Potrivit companiei, incidentul ar putea afecta datele conturilor tuturor utilizatorilor Fakturownia, precum și facturile emise înainte de anul 2023.

Compania are peste 600.000 de clienți în Polonia și în alte țări, astfel că amploarea potențială a incidentului este una semnificativă. Fakturownia a precizat că accesul neautorizat ar fi vizat datele conturilor, informațiile despre contractori și alte documente stocate pe serverele sale.

Printre informațiile care ar fi putut ajunge în posesia atacatorilor se numără și date referitoare la conturi bancare și plăți. Compania nu a precizat însă că toate aceste informații au fost în mod cert accesate, ci a avertizat că ele ar fi putut fi compromise în urma atacului.

Fakturownia a transmis că nu au fost șterse date din sistemele sale.

Compania a sesizat autoritățile

După identificarea atacului cibernetic, Fakturownia a anunțat autoritățile poloneze, inclusiv Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice (CBZC). Compania a apelat, de asemenea, la specialiști externi în securitate cibernetică pentru a analiza incidentul și amploarea acestuia.

Fakturownia a început implementarea unor măsuri de urgență, inclusiv lansarea unor servere noi, pentru a consolida securitatea infrastructurii.

Compania a subliniat că incidentul nu a afectat sistemele integrate cu Sistemul Național de Facturare Electronică din Polonia (KSeF), platforma guvernamentală destinată facturării electronice.

Ministrul Digitalizării din Polonia promite consecințe pentru atacul cibernetic

Ministrul polonez al Digitalizării, Krzysztof Gawkowski, a anunțat că autoritățile lucrează pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs atacul.

„Acesta este un alt incident care implică o companie privată”, a transmis oficialul, subliniind că firmele din sectorul privat trebuie să își intensifice investițiile și eforturile pentru protejarea sistemelor informatice.

Gawkowski a precizat că instituțiile și serviciile statului sunt disponibile permanent pentru sprijinirea companiilor afectate de incidente informatice. Ministrul a adăugat că autorii atacului sunt căutați și că aceștia vor suporta „consecințe severe”.

Incidentul vine după alte breșe de securitate

Atacul asupra Fakturownia are loc într-o perioadă în care Polonia s-a confruntat cu mai multe incidente informatice. În ultimele săptămâni, date medicale aparținând unui număr foarte mare de polonezi au fost divulgate în urma unor atacuri cibernetice.

În ultimii ani, instituții și companii din Polonia și din alte state europene au devenit ținta unor atacuri informatice. Unele dintre aceste incidente au fost atribuite de oficiali unor actori susținuți de Rusia, în contextul acuzațiilor privind operațiuni de război hibrid împotriva statelor europene. Moscova a respins astfel de acuzații.

În ianuarie, oficiali polonezi au afirmat că Rusia s-ar afla probabil în spatele unor tentative de atac asupra unor infrastructuri energetice din Polonia. Alte atacuri informatice au vizat servicii de plăți digitale și au dus la divulgarea datelor de autentificare ale clienților unei agenții de turism.

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