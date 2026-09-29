Decizie istorică: Congresul SUA votează încetarea producției monedei de un cent după 234 de ani

Proiectul de lege, adoptat prin vot, solicită guvernului să nu mai producă monede de un cent, oferind o aprobare legală deciziei administrației Trump de a opri producerea acestei monede anul trecut, potrivit AP.

Moneda de un cent, printre primele monede fabricate după înființarea Monetăriei în 1792, a devenit din ce în ce mai scumpă de produs și este utilizată de tot mai puțini consumatori, pe măsură ce tranzacțiile digitale au devenit mai standard.

Se așteaptă ca Trump să semneze proiectul de lege. El a scris într-o postare pe rețelele de socializare anul trecut că SUA a produs moneda de 1 cent „mult prea mult timp”.

Economii de 56 de milioane de dolari anual

Monetăria spune că producția unui cent costă acum aproape 4 cenți și că încetarea fabricării acestora ar genera economii imediate de 56 de milioane de dolari anual.

Proiectul de lege numit Legea Cenților Comuni, a fost susținut de reprezentanții Lisa McClain, republicană din Michigan, și Robert Garcia, democrat din California.

„Când vine vorba de gestionarea risipei și de asigurarea faptului că banii din taxe sunt cheltuiți cu înțelepciune, este de bun simț să nu mai fabricăm o monedă a cărei producție costă de aproape patru ori mai mult decât merită”, a spus Garcia.

Monedele de un cent vor fi retrase treptat

Monedele de un cent sunt încă în circulație, iar încetarea oficială a producției lor nu înseamnă că consumatorii sau magazinele nu le pot folosi. Monetăria a declarat că a produs 3,2 miliarde de monede de un cent în 2024.

Proiectul de lege prezintă noi proceduri pentru magazine, pe măsură ce monedele de un cent sunt eliminate treptat, și le permite să rotunjească tranzacțiile în sus sau în jos la cei mai apropiați 5 cenți.