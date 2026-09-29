Belgia va trimite Ucrainei trei avioane F-16 până la sfârșitul anului. Zelenski: „Trebuie să adăugăm capacități” | Interceptări ale dronelor în zona României

Belgia va transfera trei avioane de vânătoare F-16 Ucrainei până la sfârșitul anului, a declarat președintele Volodimir Zelenski, care a și mulțumit Belgiei și premierului Bart de Wever pentru acordul încheiat, potrivit Kyiv Post.

El a spus că Ucraina va încerca să primească aeronavele printr-o procedură accelerată.

Potrivit președintelui ucrainean, Ucraina a primit deja livrări urgente de muniție pentru F-16 din partea Belgiei și a altor țări, inclusiv Spania.

„Pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile în fiecare zi, trebuie să adăugăm mai multe capacități pentru a doborî ținte aeriene și a proteja oamenii”, a declarat Zelenski.

Totuși, în declarație nu este precizat calendarul exact al livrării celor trei aeronave.

Ucraina își extinde instruirea piloților de F-16

În ultimele luni, Ucraina și-a extins capacitatea de a instrui piloți pentru avioanele F-16. Cei mai mulți dintre aceștia au zburat în trecut pe aeronave de fabricație sovietică, precum MiG-29 și Su-27.

Trecerea la operarea avionului american Fighting Falcon presupune luni de pregătire, o mare parte a instruirii având loc în continuare în străinătate.

Potrivit agenției Ukrinform, sistemul de avertizare din cabina F-16 funcționează exclusiv în limba engleză. Din acest motiv, piloții trebuie să cunoască și terminologia aviației militare, care este diferită de engleza folosită în aviația civilă.

Instruirea este adaptată standardelor NATO

Ministerul Apărării al Ucrainei a anunțat că țara a primit primele simulatoare mobile pentru instruirea piloților de F-16 în luna aprilie.

Potrivit ministerului, acestea vor ajuta foarte mult la îmbunătățirea cunoștințelor echipajelor.

Fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat pe 13 iulie că noua livrare va permite instruirea unui număr mai mare de echipaje, la o intensitate mai mare, fără ca nivelul pregătirii să fie afectat.

„Avionul F-16 este unul dintre cele mai eficiente mijloace de interceptare a țintelor aeriene”, a adăugat el.

Simulatoarele fac parte din procesul prin care Ucraina își adaptează pregătirea piloților la standardele NATO. Echipajele pot exersa misiuni înainte de a zbura cu aeronave reale.

Interceptări frecvente ale dronelor rusești în apropierea României

Între timp, statele membre NATO, în special România, au ridicat în mai multe rânduri aeronave de la sol ca răspuns la atacurile cu drone rusești din apropierea frontierelor.

România a ridicat avioane F-16 după ce o dronă a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul țării, în apropierea regiunii Chilia, în timpul unui atac rusesc masiv asupra Ucrainei, în noaptea de 2 mai.

Mai puțin de două săptămâni mai târziu, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pe timpul nopții, după ce drone rusești au vizat infrastructura ucraineană din apropierea graniței cu România.

Radarele nu au detectat însă o încălcare a spațiului aerian național.

Pe 29 mai, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane, după ce România ridicase deja de la sol două avioane F-16 și un elicopter militar.

Drona nu a fost doborâtă, fiindcă o interceptare deasupra unei zone populate ar fi putut pune în pericol cetățenii care se aflau în apropiere.

România a distrus prima dronă rusească intrată în spațiul său aerian pe 24 iulie, cu o rachetă aer-aer, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău.

Două avioane italiene Eurofighter au tras asupra dronei de tip Shahed, dar nu au reușit să o distrugă înainte ca un F-16 românesc să o doboare.

Pe 26 iulie, un avion de vânătoare românesc F-16 a doborât o dronă rusească deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia.

Aceasta a fost a treia astfel de interceptare în trei zile consecutive.

Ulterior, România a decis expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei, măsură pe care Ministerul de Externe a descris-o drept un „răspuns ferm” la încălcările repetate ale spațiului aerian al statului membru NATO de către drone.

Pe 24 august, o altă dronă a pătruns în spațiul aerian al României, iar autoritățile au ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter.

La începutul lunii septembrie, două avioane românești F-16 au fost trimise pentru a intercepta o dronă rusească. Aceasta și-a continuat însă zborul fără să fie oprită de forțele NATO și a explodat în cele din urmă pe un teren agricol din Republica Moldova.

Săptămâna trecută, o dronă rusească de tip Geran a zburat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian românesc înainte să se prăbușească în apropierea localității Solca.

Incidentul a avut loc în ciuda faptului că NATO ridicase de la sol avioane F-16 și F-18 pentru interceptarea dronei.