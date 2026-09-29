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Cum a ajuns o familie de rozătoare din America de Sud pe străzile unui oraș din Thailanda

O familie de capibare a ajuns pe străzile unui oraș din Thailanda. Animalele care trăiesc în America de Sud sunt ținute în Asia în captivitate. Se pare că rozătoarele au fugit din captivitate din cauza inundațiilor.
Cum a ajuns o familie de rozătoare din America de Sud pe străzile unui oraș din Thailanda
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
29 sept. 2026, 22:35, Știri externe
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O familie de capibare a ajuns pe străzile unui oraș din Thailanda. Animalele, cunoscute drept porci de apă, au fugit din locul în care erau ținute din cauza inundațiilor.

Capibara este cea mai mare rozătoare din lume și trăiește în jurul zonelor umede din America de Sud. Ca urmare, apariția lor pe străzile din Thailanda este cel puțin surprinzătoare. Imaginile filmate de localnici au devenit virale pe rețelele de socializare.

Aceste animale s-au trezit departe de habitatul lor natural și, se pare, că nu au înțeles foarte bine unde au ajuns. Localnicii le-au oferit hrană și au anunțat autoritățile astfel încât echipele de salvare să le poată captura și transporta într-un loc sigur.

Ce sunt capibarele

Un adult capibara are o lungime de 1-1,3 metri și o greutate între 35 și 70 kg. Animalele trăiesc în America de Sud, în țări precum Brazilia, Argentina sau Venezuela, mereu în apropierea apelor stătătoare, râurilor și mlaștinilor.

Au un stil de viață acvatic. Sunt excelente înotătoare și pot sta scufundate sub apă până la cinci minute. Capibarele sunt foarte pașnice și sociabile, trăind în turme de 10-20 de indivizi. Animalele sunt erbivore și se hrănesc cu iarbă și plante acvatice.

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