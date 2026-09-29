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Record la Tokyo. În capitala japoneză plouă de 34 de zile

La Tokyo plouă de 34 de zile fără oprire. Numărul de zile consecutive cu ploaie reprezintă un record pentru capitala japoneză. Precipitațiile provoacă probleme autorităților care se tem că ar putea să apară alunecări de teren.
Record la Tokyo. În capitala japoneză plouă de 34 de zile
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
29 sept. 2026, 22:16, Social
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La Tokyo plouă de 34 de zile consecutive. Potrivit publicației Vietnam, acesta este un record în întreaga istorie a observațiilor meteorologice din oraș care se fac din anul 1886. Precedentul record istoric de 33 de zile consecutive a fost stabilit în perioada iunie-iulie 2019.

Precipitațiile zilnice au început pe data de 27 august 2026. Până la începutul acestei săptămâni, în centrul orașului Tokyo căzuseră deja 629 mm de precipitații, reprezentând de aproape trei ori media normală pentru întreaga lună septembrie.

Din cauza norilor, locuitorii capitalei japoneze au avut parte de doar 46,8 ore de soare în ultima lună, adică aproximativ 36% din media anuală a perioadei. De asemenea, au existat 14 zile pline fără nicio rază de soare.

Când se vor opri ploile la Tokyo

Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a explicat că fenomenul este provocat de un front staționar de ploi de toamnă, o serie de taifunuri recente și influența curentului El Niño. Toate fenomenele menționate sunt dublate pe termen lung de efectele încălzirii globale.

Conform prognozelor emise de JMA, ploile vor continua în estul Japoniei cel puțin până la data de 1 octombrie.

Lipsa soarelui și excesul de umiditate a început deja să afecteze agricultura în jurul metropolei japoneze. Mass-media japoneză relatează despre probleme legate de creșterea legumelor și de scăderea recoltelor. Totodată, în zonele cu sol excesiv de umed, autoritățile avertizează cu privire la riscul de alunecări de teren.

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