Rețelele de socializare, invadate de glume după arestarea lui Călin Georgescu

Arestarea lui Călin Georgescu, despre care susținătorii săi spun că este președintele ales, a fost prilej de glume pentru o parte din internauți. În timp ce susținătorii acestuia scandează în fața sediului Arestului Central din București, cei care l-au criticat au inundat rețelele sociale de glume.

Printre subiectele care au alimentat meme-urile de pe internet s-au aflat și programul pentru România al fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și data sa de naștere.

„Cadoul a venit cu duba”

Internauții au apreciat ziua arestării lui Călin Georgescu ca fiind o zi de sărbătoare.

„Vrei casă în Toscana și primești una în Rahova”

Alți români s-au amuzat și pe tema vilei din Toscana, locul unde Călin Georgescu ar fi urmat să locuiască dacă reușea să părăsească țara fără să fie prins de autorități.