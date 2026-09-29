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Rețelele de socializare, invadate de glume după arestarea lui Călin Georgescu

Românii au început să posteze mesaje amuzante, după ce Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Glume legate atât de decizia instanței, cât și despre planul său pentru România, au devenit virale pe rețelele de socializare.
Rețelele de socializare, invadate de glume după arestarea lui Călin Georgescu
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Coralia Frigea
29 sept. 2026, 22:41, Social
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Arestarea lui Călin Georgescu, despre care susținătorii săi spun că este președintele ales, a fost prilej de glume pentru o parte din internauți. În timp ce susținătorii acestuia scandează în fața sediului Arestului Central din București, cei care l-au criticat au inundat rețelele sociale de glume.

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Printre subiectele care au alimentat meme-urile de pe internet s-au aflat și programul pentru România al fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și data sa de naștere.

„Cadoul a venit cu duba”

Internauții au apreciat ziua arestării lui Călin Georgescu ca fiind o zi de sărbătoare.

„Vrei casă în Toscana și primești una în Rahova”

Alți români s-au amuzat și pe tema vilei din Toscana, locul unde Călin Georgescu ar fi urmat să locuiască dacă reușea să părăsească țara fără să fie prins de autorități.

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