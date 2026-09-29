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Călin Georgescu și Ionel Rusen, arestați preventiv pentru 30 de zile. Fostul candidat, încătușat, a fost adus la Arestul Central. „Căline, Căline, poporul e cu tine”, scandează zeci de susținători

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și este definitivă. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați de DIICOT.
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29 sept. 2026, 17:40, Social
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UPDATE 21:15: Câteva sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Arestului Central al Poliției Capitalei și scandează mesaje de susținere

În fața Arestului Central al Poliției Capitalei s-au adunat câteva sute de susținători ai lui Călin Georgescu. Aceștia scandează „Călin Georgescu e nevinovat!” și „Arestați-ne pe toți!”.

Protestatarii mai strigă „Presă mincinoasă, presă trădătoare!”, dar și „Nicușor, arestat!”.

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu”. Mesajul AUR, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale

Partidul AUR a transmis o primă reacție, dupa ce Călin Georgescu a fost trimis în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată marți, 29 septembrie, de judecătorii Tribunalului București.

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră: prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției”, a transmis partidul, într-o postare pe Facebook.

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UPDATE 19:59: Câteva sute de susținători ai lui Călin Georgescu, în fața Arestului Central.

Numărul susținătorilor lui Călin Georgescu care s-au adunat în fața Arestului Central al Poliției Capitalei a ajuns la aproximativ 300.

„Călin Georgescu este președintele legitim al României, Nicușor Dan este impostor. Rușine să vă fie, ați arestat un nevinovat și Nicușor stă comod la Cotroceni!”, a strigat o femeie aflată în fața Arestului Central.

UPDATE 19:10: A ajuns la Arestul Central și Ionel Rusen, chiar în aceste momente.

UPDATE ora 18:43: Și Ionel Rusen a fost ridicat de polițiști pentru a fi dus în arest.

UPDATE 18:31: Călin Georgescu a ajuns la Arestul Central!

Aici se află zeci de susținători ai acestuia, care au strigat, în momentul în care a ajuns mașina de poliție în care se afla Georgescu: „Căline, Căline, poporul e cu tine”.

UPDATE 18:04: Călin Georgescu va fi plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile! Acesta a fost scos din locuință încătușat și urcat în mașina Poliției. El este dus la Arestul Central. În aceste momente este pe drum.

UPDATE 17:59: Curtea de Apel București a postat pe portalul instanțelor decizia definitivă:

Respinge ca nefondate contestatiile formulate de contestatorii-inculpati.
Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT.
Desfiinteaza incheierea contestata si , pe fond, rejudecand, dispune urmatoarele:
Admite propunerea formulata de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați.
Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile.
Definitivă.

UPDATE 17:49: Polițiștii au ajuns la locuința lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, potrivit informațiilor MEDIAFAX.

UPDATE ora 17:35: Potrivit surselor MEDIAFAX, completul de divergență a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, după ce Curtea de Apel București a analizat contestația DIICOT.

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au plecat spre arestul central.

Curtea de Apel București urmează să anunțe în scurt timp decizia. Această are loc în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro

Garduri de protecție sunt montate la Arestul Central din București, iar jandarmii se pregătesc în zonă, în contextul în care Curtea de Apel București urmează să decidă în cazul lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu a ajuns între timp la locuința sa, după ce a părăsit instanța.

UPDATE ora 16:25: Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ieșit din clădirea Curții de Apel pentru a face baie de mulțime. Ședința s-a terminat, iar cazul a rămas în pronunțare. Decizia va fi anunțată astăzi sau mâine, cel târziu.

UPDATE ora 15:20: Călin Georgescu a revenit la instanță. Acesta este rechemat la instanță, pentru a fi audiat de completul de divergență. Al treilea judecător este Dragoș Mirea.

Se numește complet de divergență, deoarece cei doi judecători nu au reușit să ajungă la o decizie comună. În acest caz, este chemat un al treilea judecător, iar procesul este reluat.

UPDATE ora 12:00: Instanța nu a pronunțat încă nicio hotărâre.

UPDATE ora 10:30: Călin Georgescu a părăsit sala de judecată. La ieșire, el nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor referitoare la acuzații.

În fața sediului CAB, însă, Georgescu s-a adresat susținătorilor săi.

„Să nu vă temeți de cei care pot face rău doar trupului. Ei nu pot ataca sufletele noastre. Să aveți grijă să nu vă murdăriți sufletele din cauza fricii”, au fost declarațiile date de Georgescu în momentul în care a părăsit sediul CAB.

Acestea au fost declarațiile fostului candidat la prezidențiale judecat în dosarul de înșelăciune cu prejudiciul de 1 milion de euro. Georgescu a fost însoțit de omul de afaceri din Constanța, Ionel Rusen, cel care ar fi intermediat finanțarea în cadrul dosarului vizat.

Potrivit jurnalistului MEDIAFAX care a fost prezent la sediul CAB, marți, Rusen a fost dus la sediul DIICOT.

Momentan, magistrații urmează să dea o decizie, întrucât instanța a rămas în pronunțare.

Potrivit jurnalistului MEDIAFAX de la fața locului, Călin Georgescu este în sala de judecată. Jurnaliștii nu au acces în sală.

În același timp, afară, în spatele Bibliotecii Naționale se adună jandarmi. Forțe de ordine sunt și pe holul CAB, se desfășoară, în aceste momente, ședința de judecată.

Călin Georgescu a ajuns, în jurul orei 08:55 la sediul CAB. La intrarea pe hol, Georgescu nu a făcut declarații jurnaliștilor.

A fost întâmpinat de zeci de susținători de-ai săi, care se află pe scările Curții de Apel, scandând mesaje de susținere, scuturând steaguri.

Procurorii DIICOT cu cerut arestarea sa pentru 30 de zile, în timp ce el a contestat măsura controlului judiciar.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, săptămâna trecută, de Tribunalul București, în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Procurorii DIICOT au contestat decizia judecătorilor.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a petrecut noaptea de luni spre marți în Arestul Central al Capitalei. El fusese reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT după perchezițiile și audierile desfășurate luni.

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