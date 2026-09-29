„AUR rămâne alături de Călin Georgescu”. Mesajul AUR, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale

Partidul AUR a transmis o primă reacție, dupa ce Călin Georgescu a fost trimis în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată marți, 29 septembrie, de judecătorii Tribunalului București.
„AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră: prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției”, a transmis partidul, într-o postare pe Facebook.
AUR mai insinuează, în postarea publicată pe rețelele de socializare, că decizia instanței de a-l trimite pe Călin Georgescu în arest preventiv ar fi, de fapt, sincronizată cu votul de învestitură al Guvernului Mureșan, care are loc miercuri, 30 septembrie, la ora 13:00.
„Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR sau pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan, se înșală. Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota un guvern din care nu facem parte și nu ne vom negocia convingerile sub presiune”, a adăugat partidul din opoziție.
Reprezentanții AUR mai subliniază că arestarea lui Călin Georgescu nu îl face automat vinovat, ci este doar un demers procedural.
„Arestarea preventivă este o măsură procesuală, nu o condamnare, iar folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic.[…] Suntem alături de Călin Georgescu și, dincolo de persoana sa, apărăm un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii: nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”, a mai precizat AUR.
Completul de divergență a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, după ce Curtea de Apel București a analizat contestația DIICOT. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 protestează la sediul Arestului Central din Capitală.