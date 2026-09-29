„AUR rămâne alături de Călin Georgescu”. Mesajul AUR, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale

Partidul AUR a transmis o primă reacție, dupa ce Călin Georgescu a fost trimis în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată marți, 29 septembrie, de judecătorii Tribunalului București.

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră: prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției”, a transmis partidul, într-o postare pe Facebook.

Legătura dintre arestarea lui Georgescu și Guvernul Mureșan

AUR mai insinuează, în postarea publicată pe rețelele de socializare, că decizia instanței de a-l trimite pe Călin Georgescu în arest preventiv ar fi, de fapt, sincronizată cu votul de învestitură al Guvernului Mureșan, care are loc miercuri, 30 septembrie, la ora 13:00.

„Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR sau pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan, se înșală. Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota un guvern din care nu facem parte și nu ne vom negocia convingerile sub presiune”, a adăugat partidul din opoziție.

„Nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”

Reprezentanții AUR mai subliniază că arestarea lui Călin Georgescu nu îl face automat vinovat, ci este doar un demers procedural.

„Arestarea preventivă este o măsură procesuală, nu o condamnare, iar folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic.[…] Suntem alături de Călin Georgescu și, dincolo de persoana sa, apărăm un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii: nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”, a mai precizat AUR.

Completul de divergență a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, după ce Curtea de Apel București a analizat contestația DIICOT. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 protestează la sediul Arestului Central din Capitală.