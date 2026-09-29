Prima pagină » Politic » „AUR rămâne alături de Călin Georgescu”. Mesajul AUR, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu”. Mesajul AUR, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
„AUR rămâne alături de Călin Georgescu”. Mesajul AUR, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale
Coralia Frigea
29 sept. 2026, 21:04, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partidul AUR a transmis o primă reacție, dupa ce Călin Georgescu a fost trimis în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată marți, 29 septembrie, de judecătorii Tribunalului București.

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră: prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției”, a transmis partidul, într-o postare pe Facebook.

Legătura dintre arestarea lui Georgescu și Guvernul Mureșan

AUR mai insinuează, în postarea publicată pe rețelele de socializare, că decizia instanței de a-l trimite pe Călin Georgescu în arest preventiv ar fi, de fapt, sincronizată cu votul de învestitură al Guvernului Mureșan, care are loc miercuri, 30 septembrie, la ora 13:00.

„Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR sau pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan, se înșală. Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota un guvern din care nu facem parte și nu ne vom negocia convingerile sub presiune”, a adăugat partidul din opoziție.

„Nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”

Reprezentanții AUR mai subliniază că arestarea lui Călin Georgescu nu îl face automat vinovat, ci este doar un demers procedural.

„Arestarea preventivă este o măsură procesuală, nu o condamnare, iar folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic.[…] Suntem alături de Călin Georgescu și, dincolo de persoana sa, apărăm un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii: nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”, a mai precizat AUR.

Completul de divergență a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, după ce Curtea de Apel București a analizat contestația DIICOT. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 protestează la sediul Arestului Central din Capitală.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
GSP.ro
Judecătoarea Recorder, propusă ministru al Justiției, recunoaște că primește pensie de 40.000 de lei. „Nu eu am stabilit”. Când a depus lista de miniștri, Siegfried Mureșan a criticat, din nou, pensiile speciale ale magistraților
Gandul
Vlad Bălțățeanu NU s-a predat în Elveția, de fapt. Cum a încercat să scape de autorități
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
Libertatea
De ce se pune frunza de vișin la murături. Trucul vechi care ajută legumele să rămână crocante!
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor