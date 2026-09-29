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Mesajul Gărzii Revoluționare din Iran pentru alegătorii americani: Administrația Trump trebuie schimbată

Reprezentanții Gărzii Revoluționare din Iran au trimis un mesaj alegătorilor americani înainte de alegerile parțiale din noiembrie. Administrația Trump trebuie schimbată, au transmis iranienii care susțin că președintele SUA i-a mințit pe americani în ceea ce privește evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.
Mesajul Gărzii Revoluționare din Iran pentru alegătorii americani: Administrația Trump trebuie schimbată
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
29 sept. 2026, 21:22, Politic
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Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a adresat, marți, un apel direct americanilor, afirmând că guvernul Statelor Unite, condus de președintele Donald Trump, „trebuie schimbat”, potrivit Al Jazeera. Garda Revoluționară a publicat o scrisoare deschisă în care îl acuză pe Trump că i-a mințit pe cetățenii americani cu privire la stadiul conflictului în curs.

Scrisoarea din Iran, redactată în format PDF

Într-o scrisoare deschisă redactată în format PDF, publicată marți, IRGC îi îndeamnă pe americani să „se trezească” și să „reia controlul din mâinile politicienilor corupți”.

Mesajul vine cu cinci săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA și la o zi după ce conflictul dintre SUA/Israel și Iran a atins pragul de șapte luni.

„Acum este momentul, întrucât sistemul politic american se află în cea mai slabă poziție a sa”, a transmis IRGC.

Adresată „poporului onorabil al Statelor Unite ale Americii”, scrisoarea acuză administrația Trump că i-a indus în eroare pe americani cu privire la război, la programul nuclear al Iranului și la cine deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz. De asemenea, documentul proclamă victoria Iranului în acest conflict, argumentând că SUA nu și-au atins niciunul dintre obiectivele declarate, inclusiv limitarea programului nuclear iranian.

Scrisoarea încearcă să-i apropie pe cetățenii din SUA și din Iran

Scrisoarea face o distincție clară între guvernul SUA și poporul american, încercând să stabilească paralele între preocupările alegătorilor din SUA și cele ale iranienilor.

Documentul susține că „popoarele Iranului și Americii sunt ambele, fiecare în felul său, victime” ale „politicienilor corupți” de la Casa Albă. „Împărtășim aceeași suferință”, se mai spune în scrisoare. De asemenea, scrisoarea oferă o explicație pentru sloganul „Moarte Americii”, folosit în politica iraniană, subliniind că acesta vizează establishmentul politic american, nu poporul american.

Aceasta nu este prima încercare a Iranului de a se adresa direct americanilor. De la începutul războiului, instituțiile media și rețelele online asociate Iranului au utilizat inteligența artificială (IA) pentru a crea videoclipuri și alte materiale de scurtă durată în limba engleză, cu scopul de a promova mesajul Teheranului referitor la conflict.

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