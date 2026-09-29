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Ce spun jurnaliștii străini despre arestarea preventivă a lui Călin Georgescu

Decizia de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu a fost anunțată și comentată de marile agenții de presă și ziare internaționale. Publicații importante din SUA vorbesc despre evenimentul din România, în timp ce jurnaliștii europeni analizează cazul Georgescu.
Ce spun jurnaliștii străini despre arestarea preventivă a lui Călin Georgescu
Petru Mazilu
29 sept. 2026, 21:56, Politic
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Decizia luată marți de Curtea de Apel București a fost prezentată de marile agenții de presă și publicații internaționale. Associated Press (AP) și The Washington Post anunță că o instanță din România a dispus plasarea în arest preventiv a „politicianului pro-rus” într-un dosar de fraudă.

Jurnaliștii americani amintesc contextul politic, inclusiv succesul surpriză din primul tur al alegerilor anulate din 2024, acuzațiile privind campania coordonată de Rusia prin TikTok și interdicția ulterioară de a mai candida.

Cazul analizat și de jurnaliștii europeni

Publicațiile internaționale bazate pe fluxurile de informații Reuters analizează acuzațiile DIICOT. Acestea notează că Georgescu și alți doi suspecți ar fi convins un om de afaceri din județul Buzău să le ofere 1,1 milioane de euro, promițându-i în fals obținerea unei linii de credit externe.

Jurnaliștii străini mai evidențiază faptul că, în paralel, Georgescu este vizat în paralel și de dosare legate de tentative de perturbare a securității naționale și promovarea ideologiei fasciste din anii ’30. De asemenea, în presa internațională scrie că în timpul perchezițiilor DIICOT s-au descoperit dispozitive de bruiaj și documente de identitate falsificate.

În schimb, presă rusă nu a avut o reacție rapidă. Asta deși canalele media din Rusia au urmărit îndeaproape evoluția cazului încă de la primele audieri și rețineri. Acestea au încercat să portretizeze acțiunile justiției din România drept o mișcare politică orchestrată împotriva unui candidat anti-sistem.

Marți, Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și este definitivă. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați de DIICOT.

 

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