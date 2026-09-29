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Siegfried Mureșan, ultimul mesaj înainte de votul decisiv din Parlament: Mâine vom vedea dacă reușim să depășim criza politică și dacă ne apucăm de treabă

Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a transmis parlamentarilor, înaintea votului de învestire de miercuri, că acesta va decide dacă România iese din criza politică și intră într-o perioadă de stabilitate.
Siegfried Mureșan, ultimul mesaj înainte de votul decisiv din Parlament: Mâine vom vedea dacă reușim să depășim criza politică și dacă ne apucăm de treabă
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
29 sept. 2026, 21:16, Politic
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a transmis românilor, marți, înaintea votului de învestire de miercuri, că fiecare parlamentar va decide prin vot dacă România intră „într-o perioadă de stabilitate” sau dacă va continua criza politică.

Acesta a prezentat bilanțul celor două săptămâni de la desemnarea sa și a spus că, dacă Guvernul va fi învestit, va „lucra cu parlamentarii din opoziție, le vom asculta ideile bune pentru România și le vom implementa dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte și dacă sunt realiste”.

„Dragi români, mâine Parlamentul României va vota. Fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică. Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat în ultimele două săptămâni și vreau să răspund sprijinului pe care mi l-ați dat, spunându-vă exact ce am făcut în aceste două săptămâni și ce voi face de mâine încolo”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a explicat că prima etapă după desemnare a fost pregătirea programului de guvernare, după care a fost prezentată lista miniștrilor propuși.

„Imediat ce am fost desemnat de către președintele României, m-am apucat de lucru la programul de guvernare, fiindcă am spus din totdeauna ideile, programul, ceea ce facem pentru oameni, contează mai mult decât funcțiile. Ne-am apucat de lucru la programul de guvernare. De îndată ce am avut programul de guvernare, am prezentat public o listă de miniștri competenți, integri, capabili să implementeze programul de guvernare”, a spus el.

Acesta a făcut referire și la audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare, care au avut loc luni și marți. El a spus că aceștia s-au „prezentat impecabil și sunt convins că toți miniștrii pe care i-am propus sunt excepționali”.

„Ieri și astăzi s-au prezentat la audieri și fiecare ministru s-a prezentat impecabil și sunt convins că toți miniștrii pe care i-am propus sunt excepționali în a implementa programul de guvernare și vor face o treabă foarte bună în guvern”, a afirmat premierul desemnat.

Mureșan: „Voi trata cu respect fiecare parlamentar”

În ceea ce privește votul decisiv de miercuri, Siegfried Mureșan a spus că, în cazul în care Guvernul va primi votul Parlamentului, vrea să colaboreze și cu parlamentarii aflați în opoziție.

„Mâine va avea loc votul în Parlament. Ce vă pot spune este că dacă guvernul pe care îl propun va fi investit, voi trata cu respect fiecare parlamentar de la fiecare grup parlamentar și pe lângă sprijinul pe care îl avem din partea Partidului Național Liberal al USR și al UDMR, vom lucra cu parlamentari în opoziție, le vom asculta ideile bune pentru România și le vom implementa dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte și dacă sunt realiste”, a declarat Mureșan.

El a spus că votul de miercuri va arăta dacă Parlamentul poate conduce la depășirea „crizei politice și dacă reușim să ne apucăm de treabă”.

„Mâine votul va fi unul important și prin votul de mâine vom vedea dacă reușim să depășim criza politică și dacă reușim să ne apucăm de treabă. Mulțumesc mult încă o dată pentru tot sprijinul, abia aștept mâine să prezint parlamentarilor, dar și fiecăruia dintre dumneavoastră, viziunea mea pentru România, o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură”, a spus Siegfried Mureșan.

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