Mihai Dimian, aviz nefavorabil pentru funcția de ministru al Educației: „Educația și cercetarea au nevoie de dezbateri serioase”. Vot strâns în comisiile parlamentare

Ministrul propus la Educație, Mihai Dimian, nu a obținut marți aviz favorabil în comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului, după ce propunerea a primit 23 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și 6 abțineri. Pentru un aviz favorabil erau necesare 25 de voturi.

„Astăzi am prezentat în comisiile parlamentare reunite programul de guvernare pentru educație și cercetare. (..) În urma audierii, propunerea de aviz favorabil a primit 23 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și 6 abțineri. Nu a întrunit, așadar, majoritatea necesară de 25 de voturi. Propunerea de aviz nefavorabil nu a fost supusă separat la vot. Un asemenea vot ar fi arătat dacă exista o majoritate pentru această propunere: dacă măcar unul dintre cei șase parlamentari care s-au abținut și-ar fi păstrat opțiunea, cele 25 de voturi necesare nu ar fi fost întrunite nici pentru avizul nefavorabil”, a scris Mihai Dimian pe Facebook.

Ministrul propus le-a mulțumit tuturor parlamentarilor pentru întrebări și pentru dialog, inclusiv celor care au votat împotrivă.

„Educația și cercetarea au nevoie de dezbateri serioase, în care să explicăm propunerile, să ascultăm obiecțiile și să îmbunătățim soluțiile. Indiferent de rezultatul de mâine al votului de învestire a Guvernului, consider util ca această viziune să rămână la dispoziția profesorilor, cercetătorilor, elevilor, studenților și părinților. Schimbările de care avem nevoie se pot construi numai împreună, cu ambiție și cu respect pentru principiile după care ne călăuzim. Închei cu gândul cu care Kant încheia Critica rațiunii practice: «… cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine»”, mai spune Mihai Dimian în mesaj.