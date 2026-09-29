Siegfried Mureșan îl contrazice pe Nicușor Dan: Menținerea României într-o criză politică de teama anticipatelor nu oferă stabilitate cetățenilor

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat, marți, la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a spus că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala criză politică.

Acesta l-a contrazis pe președinte, declarând, într-o postare pe Facebook, că „menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor”.

„Fiecare afirmație făcută astăzi de președintele României trebuie înțeleasă, luată în serios și merită un răspuns din partea noastră”, a scris premierul desemnat pe pagina sa de Facebook.

„În acest moment, singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului pe care l-am propus. Orice altă variantă ne întoarce la momentul 5 mai, fără garanția că va exista rapid o alternativă”, a transmis Mureșan.

Mureșan: PNL, USR și UDMR și-au asumat responsabilitatea guvernării

Premierul desemnat a răspuns și apelului președintelui ca partidele să privească „dincolo de gardul de partid” și la interesul național.

Acesta spune că PNL, USR și UDMR au făcut deja acest lucru prin asumarea guvernării, dar acuză PSD că pune în continuare „interesul partidului înaintea interesului României”.

„Așa este. Tocmai de aceea PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Din păcate, PSD pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României. PSD a declanșat împreună cu AUR această criză și refuză acum să ajute la rezolvarea ei”, a afirmat Mureșan.

„Alegerile anticipate nu sunt de dorit”

În ceea ce privește alegerile anticipate, premierul desemnat spune că acestea nu sunt o variantă „de dorit”, făcând totuși precizarea că prelungirea crizei politice nu oferă „stabilitate cetățenilor”.

Acesta susține că România are nevoie de un Guvern care să aibă un mandat clar.

„Alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor, nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios”, a transmis Siegfried Mureșan.

Mureșan pune sub semnul întrebării consensul privind situația financiară

Premierul desemnat a comentat și afirmația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia România își va păstra traiectoria financiară și că „există consens politic în această privință”.

„Mi-aș dori să fie așa. Dar responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații. Știm cu toții că populiștii nu vor susține niciodată responsabilitatea fiscal – bugetară. Am văzut guvernul care a risipit bani publici și a dus deficitul la 9%. Se poate întâmpla din nou”, a afirmat el.

El a făcut referire și la PNRR și programul SAFE, despre care spune că au beneficiat inițial de consens politic, dar ulterior PSD s-a opus.

„A existat consens politic și pentru implementarea PNRR și a programului SAFE, dar am văzut apoi cum PSD s-a opus. Eu pot garanta pentru responsabilitatea Guvernului pe care l-am propus și a celor trei partide care ne susțin”, a transmis premierul desemnat.

„Parlamentul poate pune capăt crizei printr-un vot pentru acest Guvern”, a mai scris Siegfried Mureșan în postarea sa.