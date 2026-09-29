Premieră în Maroc. Regele a numit o femeie în funcția de prim-ministru

Regele Mohammed al VI-lea al Marocului a numit-o pe Fatima Ezzahra El Mansouri drept prima femeie prim-ministru a țării, potrivit France 24. Asta după ce partidul său liberal-centrist a obținut cele mai multe mandate la alegerile parlamentare din 23 septembrie.

Regele Mohammed al VI-lea a făcut numirea marți, a anunțat palatul regal. Ea a fost primită de regele Mohammed al VI-lea la palatul regal și a primit „sarcina de a forma noul guvern”. Până acum, Fatima Ezzahra El Mansouri a ocupat funcția de primar al orașului Marrakech. Anterior, fosta avocată a deținut și funcția de ministru al locuințelor în regat,

Ce misiune va avea prima femeie premier din Maroc

Partidul pentru Autenticitate și Modernitate (PAM) pe care îl reprezintă face parte din coaliția de guvernare a regatului. Se preconizează că guvernul său va realiza investiții de miliarde de dolari legate de Cupa Mondială FIFA din 2030.

Totodată, Fatima Ezzahra El Mansouri trebuie să ducă la bun sfârșit promisiunile de a combate inflația, de a majora salariile și de a crea locuri de muncă.

Fatima Ezzahra El Mansouri este a doua femeie care ocupă funcția de prim-ministru în lumea arabă. Prima a fost Najla Bouden din Tunisia.