Replica neașteptată a unui lider european: Singurul pitic care se preface că este un gigant este Rusia

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a avut replica neașteptată în timpul unui discurs.
El a părut că este iritat și le-a cerut europenilor să nu-și subestimeze puterile în raport cu Rusia. Singurul pitic care se preface că este un gigant” este Rusia, a spus Alexander Van der Bellen.
„Destul cu subestimarea propriei noastre puteri. În limba germană există o expresie care se poate traduce în engleză ca a prezenta europenii ca niște pitici pe scena mondială. Nu suntem pitici. Există un singur pitic care se preface că este un gigant. Și acesta este Rusia”, a declarat președintele Austriei, Alexander Van der Bellen.
Președintele actual al Austriei se află în funcție din 26 ianuarie 2017. Șeful statului austriac are atribuții în mare parte ceremoniale.
Relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia se află la cel mai scăzut nivel din istorie. Acestea s-au stricat după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Ulterior, tensiunile au crescut din cauza utilizării de către ruși a sabotajelor și a tacticilor de război hibrid, dar și a amenințărilor cu armele nucleare.
În replică, țările europene au impus mai multe pachete de sancțiuni Rusiei și persoanelor care susțin războiul rușilor din Ucraina.