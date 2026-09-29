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Replica neașteptată a unui lider european: Singurul pitic care se preface că este un gigant este Rusia

Un lider european a avut o replică neașteptată în timpul unui discurs. Președintele Austriei a spus că Rusia este singurul pitic care se preface că este un gigant.
Replica neașteptată a unui lider european: Singurul pitic care se preface că este un gigant este Rusia
sursa foto: FB
Petru Mazilu
29 sept. 2026, 19:01, Politic
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Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a avut replica neașteptată în timpul unui discurs.

El a părut că este iritat și le-a cerut europenilor să nu-și subestimeze puterile în raport cu Rusia. Singurul pitic care se preface că este un gigant” este Rusia, a spus Alexander Van der Bellen.

„Destul cu subestimarea propriei noastre puteri. În limba germană există o expresie care se poate traduce în engleză ca a prezenta europenii ca niște pitici pe scena mondială. Nu suntem pitici. Există un singur pitic care se preface că este un gigant. Și acesta este Rusia”, a declarat președintele Austriei, Alexander Van der Bellen.

Președintele actual al Austriei se află în funcție din 26 ianuarie 2017. Șeful statului austriac are atribuții în mare parte ceremoniale.

Relațiile UE-Rusia

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia se află la cel mai scăzut nivel din istorie. Acestea s-au stricat după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Ulterior, tensiunile au crescut din cauza utilizării de către ruși a sabotajelor și a tacticilor de război hibrid, dar și a amenințărilor cu armele nucleare.

În replică, țările europene au impus mai multe pachete de sancțiuni Rusiei și persoanelor care susțin războiul rușilor din Ucraina.

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