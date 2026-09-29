Conflictul dintre Casa Albă și presa americană se intensifică | CNN, MS NOW și Politico cer instanței să blocheze interdicția Casei Albe

Trei organizații de știri excluse de administrația Trump de la accesul pe terenurile Casei Albe au cerut luni seară unei instanțe federale să blocheze aplicarea interdicției până la soluționarea procesului. CNN, MS NOW și Politico susțin că administrația continuă să aplice măsura într-un mod „imprevizibil și inconsistent”, în ciuda unui ordin temporar de restricție emis săptămâna trecută de un judecător federal, potrivit AP.

În documentul depus la instanță, avocații celor trei organizații afirmă că administrația Trump a continuat să limiteze accesul jurnaliștilor chiar și după emiterea ordinului judecătoresc.

Unul dintre exemplele invocate este excluderea CNN din rotația televiziunilor care asigură relatarea evenimentelor prezidențiale de la bordul Air Force One, în weekend.

Televiziunile invocă încălcarea Primului Amendament

„Cuvintele și acțiunile Casei Albe nu lasă nicio îndoială că va reinstitui imediat o interdicție completă a CNN, MS NOW și POLITICO, dacă i se va oferi ocazia”, au scris avocații în cererea adresată instanței.

Reclamanții susțin că măsura reprezintă o încălcare a Primului Amendament și a garanțiilor procedurale și cer instanței să împiedice administrația să aplice interdicția pe durata procesului. Potrivit acestora, menținerea măsurii ar produce prejudicii ireparabile atât organizațiilor de presă, cât și publicului.

O dispută care împlinește o săptămână

Avocatul principal al celor trei instituții, Theodore J. Boutrous Jr., a declarat că administrația a indicat în mod repetat că scopul interdicției este sancționarea relatărilor pe care președintele nu le agreează.

El a caracterizat acest lucru drept represalii și discriminare bazată pe puncte de vedere.

Disputa dintre Casa Albă și organizațiile de presă durează de aproximativ o săptămână și a ajuns să afecteze modul în care principalele rețele de televiziune acoperă activitatea președintelui.

CNN, ABC, CBS, NBC și Fox News formează grupul de televiziuni care asigură, prin rotație, accesul și relatarea unor evenimente prezidențiale.

Conflictul s-a intensificat în weekend

Conflictul s-a intensificat în weekend, după ce CNN a fost împiedicată să participe la relatarea călătoriei lui Donald Trump în Tennessee.

CNN trebuia să asigure acoperirea evenimentului de la bordul Air Force One, însă administrația a exclus postul din deplasare.

Celelalte televiziuni din grup au refuzat să ofere un înlocuitor pentru CNN, în semn de solidaritate. Procurorul general Todd Blanche a apărat însă decizia Casei Albe și a declarat că președintele are dreptul să decidă cine poate călători la bordul avionului prezidențial.

Președintele spune ceva, judecătorul – altceva

„Președintele are tot dreptul să decidă cine poate zbura cu avionul său”, a spus Blanche într-un interviu acordat ABC.

El a afirmat că Trump s-a săturat de instituții media care, în opinia sa, nu prezintă știrile corect și a susținut că difuzarea unor informații pe care administrația le consideră false poate reprezenta o problemă de securitate națională.

Argumentul securității naționale a fost însă pus sub semnul întrebării în hotărârea prin care judecătorul federal Timothy Kelly a emis ordinul temporar de restricție.

Judecătorul a scris că este sceptic că protejarea securității naționale reprezintă motivația reală pentru retragerea accesului organizațiilor de presă.

Mai multe televiziuni și o dilemă

Hotărârea nu a stabilit în mod direct dacă ordinul se aplică și sistemului de rotație pentru accesul televiziunilor la evenimentele prezidențiale.

Boutrous a susținut că, în opinia sa, decizia judecătorului se aplică și acestui tip de acces.

Între timp, televiziunile au ales să gestioneze situația de la caz la caz.

CNN și-a reluat pentru scurt timp obligațiile în cadrul rotației, după ce a relatat vineri o întâlnire la Arhivele Naționale dintre Trump și liderul chinez Xi Jinping.

A fost prima ocazie din ultimele zile în care postul a transmis imagini în direct cu președintele.

La o zi distanță, însă, CNN a fost din nou exclusă, de această dată de la deplasarea cu Air Force One.

Duminică, Fox News a relatat despre un eveniment prezidențial, iar luni NBC a asigurat relatarea din Biroul Oval. CNN nu urma să reintre în rotație cel puțin până joi.

Rețelele se confruntă astfel cu o situație dificilă: pe de o parte, refuzul de a colabora cu Casa Albă poate reprezenta o formă de susținere a libertății presei, pe de altă parte, limitarea accesului la evenimentele prezidențiale poate afecta capacitatea organizațiilor de presă de a informa publicul.

Un principiu important al libertății presei este pus sub semnul întrebării

David A. Schulz, director al Clinicii pentru Libertatea Presei și Accesul la Informație de la Facultatea de Drept Yale, a descris situația drept una în care există puține opțiuni favorabile.

În cazul în care Casa Albă continuă să excludă CNN, rețelele ar putea recurge la acțiuni în instanță sau ar putea decide să nu mai colaboreze cu administrația, a spus el.

La rândul său, RonNell Andersen Jones, profesor de drept la Universitatea din Utah, a afirmat că organizațiile de presă se confruntă cu o dilemă.

Renunțarea la confruntarea cu administrația ar putea fi percepută drept abandonarea unor principii importante privind libertatea presei, în timp ce refuzul de a relata evenimente majore de la Casa Albă ar putea limita accesul publicului la informații despre activitatea guvernului.

Informații de context

Solicitarea depusă luni de CNN, MS NOW și Politico vine în contextul în care ordinul temporar de restricție emis de instanță urmează să expire în această săptămână.

Cele trei organizații cer ca administrația să fie împiedicată în continuare să aplice interdicția până când instanța va soluționa definitiv disputa privind accesul presei la Casa Albă.

Casa Albă își menține poziția potrivit căreia accesul jurnaliștilor în spațiile prezidențiale reprezintă un privilegiu, nu un drept.

În weekend, Blanche a reluat această poziție, afirmând că „este un privilegiu, nu un drept, să fii acolo”.