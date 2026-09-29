Presiuni în dosarul Taiwan: China profită de vizita unui fost ministru japonez la Beijing pentru a avertiza Tokyo

Conflictul diplomatic dintre Beijing și Tokyo a început în toamna anului trecut când premierul Sanae Takaichi a declarat că Japonia ar putea interveni militar în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, potrivit AFP.

În acest context tensionat, o delegație comercială formată din aproximativ 50 de membri, condusă de Takeshi Iwaya, președinte al Asociației Japoneze pentru Promovarea Comerțului Internațional, a sosit duminică în China.

Iwaya a declarat, la plecarea în China, că își dorește să găsească, prin dialog, modalități de îmbunătățire a relațiilor dintre cele două țări.

Cu ocazia acestei întâlniri, ministrul chinez de Externe, Wang Yi a amintit de tensiunile generate de declarațiile Japoniei.

„Sarcina urgentă a Japoniei este să corecteze cât mai curând declarațiile și acțiunile eronate ale liderilor săi cu privire la problema Taiwanului. Dacă Japonia refuză să învețe din istorie, contestă Constituția sa pacifistă de după război, își neagă trecutul de agresor sau glorifică criminali de război, nu va putea privi lumea în față, iar construirea unui viitor autentic va fi imposibilă”, a transmis șeful diplomației chineze.

La rândul său, guvernul Japoniei a minimalizat caracterul politic al întrevederii. Purtătorul de cuvânt Minoru Kihara a declarat marți că deplasarea face parte din activitățile unei organizații economice private. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt a subliniat necesitatea continuării dialogului.

„Tocmai pentru că între Japonia și China persistă probleme nerezolvate și divergențe, considerăm important să menținem dialogul dintre cele două țări la diverse niveluri și în domenii variate”, a declarat oficialul japonez.