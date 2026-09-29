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Starship ajunge pe orbită după o problemă la un motor. SpaceX reușește prima misiune orbitală

SpaceX a reușit luni primul zbor orbital al navei Starship, în cadrul celei de-a 14-a misiuni de testare. Nava a ajuns pe orbită și a lansat 26 de sateliți Starlink, însă o problemă la unul dintre motoare a redus durata misiunii de la 10 ore la aproximativ trei ore.
Starship ajunge pe orbită după o problemă la un motor. SpaceX reușește prima misiune orbitală
Sursa foto: X/SpaceX
Victor Dan Stephanovici
29 sept. 2026, 08:03, Știri externe
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Racheta Starship a fost lansată de la complexul SpaceX din Starbase, Texas. Vehiculul are aproximativ 40 de etaje și este format din propulsorul Super Heavy și nava Starship propriu-zisă, scrie Reuters.

După separarea celor două componente, unul dintre cele trei motoare principale ale navei s-a oprit prematur. Inițial, SpaceX a anunțat că Starship nu va mai încerca să ajungă pe orbită.

Înginerii au permis continuarea misiunii

Câteva minute mai târziu, inginerii au stabilit că nava poate folosi celelalte motoare pentru a continua misiunea. Starship a reușit ulterior să ajungă pe orbită.

Misiunea fusese planificată pentru aproximativ 10 ore, dar problema motorului a determinat reducerea ei la trei ore. Pentru SpaceX, atingerea orbitei reprezintă un moment important. Toate cele 13 zboruri Starship anterioare, începute în 2023, rămăseseră la nivel suborbital.

26 de sateliți Starlink, transportați pentru prima dată de Starship

După atingerea orbitei, Starship a lansat 26 de sateliți Starlink V3, la o altitudine de aproximativ 269 de kilometri. Elon Musk a anunțat că toți cei 26 de sateliți au fost plasați pe orbita țintă și funcționează normal. A fost prima utilizare a Starship pentru lansarea unor sateliți pe orbită.

Misiunea are și o importanță comercială. A fost prima misiune Starship care a transportat un încărcătură generatoare de venituri, în timp ce designul final al navei se află încă în dezvoltare.

Sateliții Starlink V3 pot transporta de până la zece ori mai multe date decât generația V2 mini, potrivit SpaceX. Compania intenționează să lanseze, în viitor, loturi de până la 60 de sateliți V3 cu o singură misiune Starship.

Incident la manevra finală

La finalul zborului, Starship a efectuat o coborâre controlată în Oceanul Pacific. Nava a executat manevra finală și a ajuns în apă în poziție verticală, însă baza vehiculului a fost cuprinsă de flăcări înainte ca Starship să se răstoarne. SpaceX nu intenționase să recupereze și să reutilizeze nava după această misiune.

Succesul atingerii orbitei reprezintă un pas important pentru planurile SpaceX de a transforma Starship într-un sistem reutilizabil pentru lansări frecvente. Nava este destinată inclusiv transportului viitoarelor misiuni NASA către Lună.

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