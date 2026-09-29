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Kievul, vizat de un nou atac cu rachete balistice la doar o zi după atacurile masive care au rănit zeci de persoane

Kievul, vizat de un nou atac la doar o zi după atacurile masive care au rănit zeci de persoane Kievul a fost vizat din nou de un atac cu rachete balistice în noaptea de luni spre marți, la doar câteva ore după un va de bombardamente rusești care a ucis două persoane și a rănit alte 26, inclusiv trei copii.
Kievul, vizat de un nou atac cu rachete balistice la doar o zi după atacurile masive care au rănit zeci de persoane
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
29 sept. 2026, 08:46, Știri externe
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Atacul a început la scurt timp după miezul nopții, când Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat pe Telegram că noi rachete balistice, lansate din regiunea rusă Kursk, se îndreaptă spre capitală, notează Kyiv Post.

Mai multe explozii puternice au răsunat în Kiev pe măsură ce sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a intercepta proiectilele. 

Acest nou asalt vine după o zi de luni marcată de valuri succesive de atacuri care au provocat distrugeri semnificative. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că bombardamentele de luni s-au soldat cu doi morți și 26 de răniți, printre care trei copii. 

Cele două victime au fost găsite în centrul istoric al orașului, într-o clădire nerezidențială aparținând Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, lovită de o dronă și cuprinsă de flăcări. 

Atacurile au afectat mai multe districte ale capitalei, printre care Șevcenkivski, Obolonski, Solomianski, Darnițki și Podilski. O altă lovitură a avariat o clinică cu șapte etaje. 

Rusia a lovit și fabrica farmaceutică Darnița, iar în alte zone ale Kievului au fost raportate incendii și pagube la clădiri comerciale și nerezidențiale. 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacurile și a cerut intensificarea presiunilor internaționale asupra Rusiei.  

„Fiecare atac terorist rusesc se soldează cu victime care ar fi putut fi evitate dacă presiunea asupra Rusiei ar fi devenit, în sfârșit, totală”, a spus liderul de la Kiev. 

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