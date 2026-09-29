Peste 55 de ani și angajat imediat. Regiunea italiană unde seniorii au devenit de neînlocuit

Datele Centrului de studii CISL Vicenza arată că angajările persoanelor de peste 55 de ani au urcat de la 3.485 în 2008 la 11.370 în 2025, deși numărul total al noilor angajări din provincie a rămas relativ stabil. Creșteri importante sunt înregistrate inclusiv în rândul persoanelor trecute de 60 de ani.

Fenomenul se suprapune peste îmbătrânirea populației și reducerea numărului de tineri: ponderea locuitorilor de peste 65 de ani din zonă a crescut de la 19,2% la 26,1%, în timp ce numărul tinerilor sub 25 de ani s-a redus cu 11%.

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