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Peste 55 de ani și angajat imediat. Regiunea italiană unde seniorii au devenit de neînlocuit

Persoanele de peste 55 de ani ocupă un loc tot mai important pe piața muncii din provincia italiană Vicenza, unde numărul angajărilor din această categorie de vârstă a crescut de peste trei ori față de 2008.
Peste 55 de ani și angajat imediat. Regiunea italiană unde seniorii au devenit de neînlocuit
Sursa foto: Wikipedia
Oana Antipa
29 sept. 2026, 10:14, Știri externe
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Datele Centrului de studii CISL Vicenza arată că angajările persoanelor de peste 55 de ani au urcat de la 3.485 în 2008 la 11.370 în 2025, deși numărul total al noilor angajări din provincie a rămas relativ stabil. Creșteri importante sunt înregistrate inclusiv în rândul persoanelor trecute de 60 de ani.

Fenomenul se suprapune peste îmbătrânirea populației și reducerea numărului de tineri: ponderea locuitorilor de peste 65 de ani din zonă a crescut de la 19,2% la 26,1%, în timp ce numărul tinerilor sub 25 de ani s-a redus cu 11%.

Citește mai mult despre schimbările de pe piața muncii din Vicenza și motivele pentru care companiile apelează tot mai mult la angajații seniori pe Mediafax Italia.

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