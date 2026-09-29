Operațiune de amploare la Veneția împotriva hoților de buzunare. Ce au descoperit polițiștii în hoteluri

În urma unei acțiuni desfășurate în aproximativ zece structuri din Mestre, Marghera și alte localități din apropierea Veneției, polițiștii au verificat 114 persoane.Potrivit La Voce di Venezia, dintre acestea, 26 aveau antecedente penale sau de poliție, iar 18 erau cunoscute pentru infracțiuni asociate furturilor din buzunare. Printre antecedentele identificate se numără furtul cu dexteritate, furtul prin smulgere, tăinuirea, înșelăciunea și vătămarea corporală.

De ce au ajuns hotelurile din Mestre și Marghera în vizorul poliției

Operațiunea urmărește inclusiv persoanele care se deplasează în centrul istoric al Veneției după ce se cazează în zona continentală a orașului. Potrivit poliției, unele dintre persoanele verificate sunt cunoscute pentru activitatea de furt din buzunare și ar folosi hotelurile și alte unități de cazare drept puncte de plecare către zonele aglomerate din Veneția.

Verificările nu s-au limitat la identificarea suspecților. Polițiștii au verificat și modul în care unitățile de cazare au comunicat datele persoanelor găzduite.

Patru administratori de hoteluri au fost denunțați pentru că nu au transmis sau au transmis cu întârziere datele a peste 40 de persoane. Alți doi administratori au fost chemați la poliție pentru verificări suplimentare. În timpul operațiunii a fost identificat și un bărbat pe numele căruia exista un ordin de executare a unei pedepse.

Opt persoane nu mai pot intra în centrul Veneției

Operațiunea a dus și la aplicarea unor măsuri administrative. Pentru opt persoane au fost emise sau sunt în curs de aplicare măsuri de tip DA.C.UR., care interzic accesul în anumite zone urbane, inclusiv în centrul istoric al Veneției.

Poliția verifică în paralel și situația din punct de vedere al legislației privind imigrația. În cazul cetățenilor din afara Uniunii Europene care se află ilegal în Italia, autoritățile analizează posibilitatea repatrierii. Sunt evaluate și situațiile unor cetățeni comunitari pentru care autoritățile consideră că sunt îndeplinite condițiile pentru îndepărtarea de pe teritoriul italian.

Acțiunea nu se oprește însă la controalele deja efectuate. Questura din Veneția a anunțat că vor urma verificări și în alte structuri de cazare care nu au fost incluse în prima operațiune. Fenomenul este urmărit îndeaproape de autoritățile venețiene, mai ales în zonele foarte aglomerate de turiști. Într-un weekend recent, orașul a înregistrat aproximativ 75.000 de persoane prezente, iar poliția continuă să concentreze controalele în zonele în care furturile din buzunare reprezintă o problemă.