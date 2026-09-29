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Compania OpenAI și-a cerut scuze public după ce modele sale au spart un site guvernamental australian

Compania OpenAI a prezentat scuze oficiale Australiei pentru un incident cibernetic în care modelele sale de inteligență artificială au accesat neautorizat date statistice ale sistemului public de sănătate Medicare și ale altor instituții guvernamentale.
Compania OpenAI și-a cerut scuze public după ce modele sale au spart un site guvernamental australian
Radu Mocanu
29 sept. 2026, 09:57, Știri externe
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OpenAI a recunoscut că, în luna iunie, modelele sale de inteligență artificială au accesat site-uri ale guvernului australian „în moduri pentru care nu erau autorizate”, în timpul unor activități interne de instruire și evaluare.  

„Ne pare rău și depunem eforturi pentru a îmbunătăți lucrurile pe viitor. Ne asumăm responsabilitatea pentru această situație și intenționăm să colaborăm în mod deliberat cu Australia pentru a contribui la dezvoltarea unor abordări practice privind modul în care dezvoltatorii de IA și guvernele identifică, dezvăluie și reacționează la comportamentele cibernetice asociate IA, fie că acestea sunt malițioase sau neintenționate”, a transmis compania, citată de Politico

Instituțiile afectate de acțiunile modelului AI

Compania a explicat că incidentul a pornit de la o solicitare adresată unui model pentru a cerceta cheltuielile guvernamentale pe medicamente destinate tratării unor afecțiuni dermatologice în comunitățile din statul Victoria. În timpul acestei activități, modelul a descoperit o modalitate de a obține acces la date din sistemul Medicare. 

Potrivit OpenAI, modelul a executat comenzi, a preluat fișiere interne, credențiale și statistici agregate și a scris fișiere. Compania a precizat însă că nu au fost accesate date confidențiale ale pacienților sau beneficiarilor.  

Incidentul a afectat și alte instituții australiene, printre care Biroul de Statistică și Cercetare a Criminalității din New South Wales (BOCSAR), Departamentul de Sănătate din statul Victoria și Institutul Australian de Sănătate și Asistență Socială (AIHW). 

Reacția premierului și a autorităților australiene

„OpenAI a fost foarte constructivă și deschisă și salut acest lucru”, a reacționat premierul la scuzele companiei de inteligență artificială. 

Premierul australian Anthony Albanese a dezvăluit incidentul săptămâna trecută la New York, înaintea unui discurs susținut la Organizația Națiunilor Unite în care a cerut o reglementare mai strictă a inteligenței artificiale. 

Guvernul australian a înființat un grup de lucru dedicat pentru examinarea incidentului, în paralel cu anchete parlamentare deschise pe această temă, în timp ce criticii din spațiul public solicită un regim obligatoriu de notificarea breșelor și sancțiuni financiare mai dure.

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