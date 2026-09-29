Reuters: Anthropic se pregătește de listarea la bursă. Compania ar putea ajunge la o valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari

Potrivit prospectului pentru oferta publică inițială (IPO), consultat de Reuters, compania se pregătește pentru o listare care ar putea să îi ofere o evaluare de peste 2.000 de miliarde de dolari.

Planurile vin însă în contextul unor costuri și pierderi foarte mari. Anthropic a raportat o pierdere netă de aproximativ 42 de miliarde de dolari în 2025, în timp ce compania estimează obligații viitoare de 518 miliarde de dolari pentru servicii cloud, capacitate de calcul și infrastructură.

Anthropic și IPO-ul de peste 2.000 de miliarde de dolari

Prospectul arată că Anthropic a crescut rapid în ultimul an, dar și-a majorat semnificativ pierderile. Veniturile companiei au crescut de aproximativ 12 ori în 2025, ajungând la aproape 4,6 miliarde de dolari.

În același timp, Anthropic a înregistrat pierderi operaționale de peste 8 miliarde de dolari, fără a lua în calcul ajustările contabile legate în principal de obligații rezultate din rundele anterioare de finanțare.

Pierderile nete de aproape 42 de miliarde de dolari includ o cheltuială contabilă de aproximativ 34 de miliarde de dolari. Aceasta reflectă creșterea valorii estimate a unor instrumente de finanțare care s-ar putea transforma ulterior în acțiuni Anthropic și nu reprezintă bani cheltuiți efectiv pentru funcționarea companiei.

Valoarea estimată pentru IPO ar fi de peste două ori mai mare decât evaluarea de aproximativ 965 de miliarde de dolari atribuită companiei în luna mai.

Anthropic investește miliarde în infrastructura pentru inteligența artificială

Cheltuielile companiei pentru infrastructură și capacitate de calcul au crescut puternic. Anthropic a cheltuit 7,33 miliarde de dolari pentru computing și infrastructură în 2025, de aproximativ trei ori mai mult decât în anul precedent.

Aceste cheltuieli au reprezentat mai mult de jumătate din totalul costurilor operaționale ale companiei, care au ajuns la 12,65 miliarde de dolari.

Anthropic avea la 31 decembrie numerar, echivalente de numerar și investiții pe termen scurt în valoare totală de 20,28 miliarde de dolari, potrivit prospectului.

Compania avertizează însă că aproape un sfert din veniturile sale au provenit de la doi clienți în 2025. De asemenea, Anthropic precizează că mai mulți dintre cei mai mari clienți ai săi nu sunt legați prin contracte pe termen lung și ar putea reduce sau opri cheltuielile.

Anthropic și OpenAI, în cursa pentru piața de inteligență artificială

Principalul rival al Anthropic este OpenAI, cele două companii concurând pentru clienți corporate, angajați și influență în domeniul reglementării inteligenței artificiale.

OpenAI a depus în mod confidențial documentele pentru propria ofertă publică inițială în luna iunie și este așteptată să se listeze până la începutul anului 2027, potrivit informațiilor apărute în presă.

Anthropic a fost fondată de cercetători care au plecat de la OpenAI în urma unor neînțelegeri privind guvernanța și siguranța inteligenței artificiale. Compania și-a lansat primul model lingvistic de mari dimensiuni în martie 2023 și concurează în prezent cu OpenAI, xAI, Google și Meta.

Amazon și Google se numără printre principalii parteneri strategici ai Anthropic. Cele două companii au investit miliarde de dolari în startup și furnizează, în același timp, infrastructura cloud necesară pentru dezvoltarea și operarea modelelor Claude.

Anthropic avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale

Expansiunea companiei are loc în paralel cu propriile cercetări privind riscurile asociate modelelor de inteligență artificială din ce în ce mai autonome.

Cercetările Anthropic au indicat că anumite modele pot manifesta comportamente neașteptate și potențial periculoase în teste controlate, inclusiv sabotarea unor coduri, sprijinirea unor activități frauduloase și manipularea informațiilor.

Directorul general Dario Amodei a cerut comunității globale din domeniul inteligenței artificiale să încetinească ritmul de lansare a unor noi capabilități pentru a permite gestionarea acestor riscuri. În același timp, Anthropic continuă să își extindă modelele și a lansat recent modelul Opus 5.5, în contextul competiției cu OpenAI.

Listarea Anthropic ar putea avea loc după alegerile parlamentare americane de la jumătatea mandatului, potrivit unor informații Reuters publicate anterior. IPO-ul ar marca intrarea investitorilor de pe piețele publice într-o cursă pentru inteligența artificială finanțată până acum în mare parte de fonduri de capital de risc, fonduri suverane și companii Big Tech.