Facultățile care te pot costa jobul. Specializările cele mai expuse inteligenței artificiale

Absolvenții unor specializări universitare expuse inteligenței artificiale își găsesc mai greu un loc de muncă și câștigă mai puțin.

Concluzia aparține economiștilor de la Banca Rezervei Federale din Dallas, potrivit morningstar.com.

Ei au analizat datele despre angajare și venituri ale absolvenților recenți ai universităților publice din Texas.

Diferența a devenit vizibilă după 2022, anul în care OpenAI a lansat ChatGPT.

Absolvenții din mai 2024 cu specializări mai expuse aveau cu circa 8% mai puține șanse de angajare în primul an. Ei erau și mai tentați să continue cu studii postuniversitare.

Odată angajați, acești absolvenți aveau salarii cu 5% mai mici decât colegii din domenii mai puțin expuse. Pentru fiecare creștere de 10% a gradului de automatizare, pierderea anuală ar fi de circa 3.000 de dolari.

Printre cele mai expuse specializări se numără informatica, ingineria informatică și specializările lingvistice. Pe listă apar și sistemele informatice de management și specializările legate de scriere și compoziție.

La polul opus se află asistența medicală, educația și psihologia. Asistența socială, științele animale și managementul hotelier sunt, de asemenea, puțin expuse.

Pentru a măsura expunerea, cercetătorii au folosit o bază de date cu locuri de muncă și sarcini. Au folosit și înregistrări ale sarcinilor pe care le poate îndeplini asistentul Claude, dezvoltat de Anthropic.

Datele Fed-ului din New York arată aceeași tendință. În 2024, absolvenții de informatică și inginerie aveau o rată a șomajului de 7% până la aproape 8%.

În asistența medicală și educație, șomajul era de doar 1 – 2%. Absolvenții de educație specială au avut cea mai mică rată din promoția 2024, de 0,7%.

Biroul de Recensământ al SUA arată o scădere inițială de 13% a veniturilor în domeniile cele mai expuse.