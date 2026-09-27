Moșii de toamnă 2026. Când e Sâmbăta Morților și ce se dă de pomană

Ziua este rânduită în calendarul Bisericii Ortodoxe Române pentru pomenirea generală a celor trecuți la cele veșnice. De obicei, pomenirea are loc în prima sâmbătă din noiembrie, înainte de începutul Postului Nașterii Domnului.

Credincioșii merg dimineața la biserică, la Sfânta Liturghie și la slujba Parastasului. Ei aduc pomelnice cu numele rudelor adormite.

La biserică se sfințesc coliva, colacii, vinul și lumânările. Acestea simbolizează lumina lui Hristos și jertfa curată.

După slujbă, credincioșii împart pachete cu alimente de pomană pentru sufletul celor adormiți.

Pomana reflectă adesea roadele toamnei. Coliva, simbol al Învierii, este nelipsită de la orice parastas. În pachete se pun și fructe din noua recoltă: mere, pere, struguri sau nuci.

Multe familii dau de pomană și mâncare gătită, precum sarmale, orez cu legume, friptură sau plăcinte. Acestea pot fi de post sau de dulce, în funcție de ziua săptămânii ori de preferință.

Pâinea sau colacul și vinul nu lipsesc. Ele sunt folosite la pomenirea făcută de preot la mormânt sau la biserică.

Înainte de această zi, oamenii curăță mormintele rudelor și aprind candele în memoria lor.

În unele sate se păstrează tradiția de a nu face munci grele în gospodărie în Sâmbăta Morților. Localnicii evită atunci spălatul sau măturatul.

Ziua este dedicată păcii sufletești, rugăciunii și milosteniei față de cei săraci, iar certurile trebuie evitate.