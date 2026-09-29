Trump a interzis alcoolul din Canada. Ce se întâmplă acum cu whisky-ul preferat de americani

Măsura a intrat în vigoare marți și afectează produse canadiene în valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari importate anual de Statele Unite, scrie CNN. Interdicția vine după o serie de măsuri comerciale reciproce. Mai multe provincii canadiene au retras de pe rafturi alcoolul american după amenințările Washingtonului privind tarifele. Pentru consumatorii americani, însă, efectele nu vor fi neapărat vizibile imediat.

De ce whisky-ul canadian nu dispare complet

Există o excepție importantă în noua măsură. Whisky-ul și lichiorurile canadiene pot fi importate în Statele Unite dacă sunt transportate în recipiente mai mari de patru litri. În aceste situații, produsele sunt scutite și de tarife.

Problema este că această soluție presupune schimbarea modului în care alcoolul este transportat și comercializat. Producătorii trebuie să aibă recipiente de mari dimensiuni sau să le procure, iar ulterior băuturile pot fi îmbuteliate în Statele Unite. Procesul poate crește costurile pentru companii, iar o parte dintre acestea ar putea ajunge în prețul plătit de consumatori.

Crown Royal este într-o poziție favorabilă datorită faptului că producătorul livrează deja whisky în vrac către Statele Unite, unde este îmbuteliat pentru piața americană.

De ce a interzis Trump alcoolul canadian

Administrația Trump justifică măsura prin tratamentul pe care Canada l-ar fi aplicat companiilor americane. Pentru a introduce interdicția, președintele american se bazează pe Secțiunea 338 din Smoot-Hawley Tariff Act din 1930. Legea permite președintelui să impună tarife de până la 50% sau chiar să interzică anumite importuri atunci când o altă țară discriminează comerțul american.

Există însă o problemă juridică. Niciun președinte anterior nu a folosit această prevedere în același mod, astfel că instanțele americane nu au stabilit până acum ce trebuie să demonstreze administrația pentru a aplica măsura.

Interdicția pentru alcool face parte dintr-un conflict comercial mai larg. Pe lângă băuturile alcoolice, administrația Trump a introdus măsuri împotriva unor produse canadiene precum lactatele și motocicletele. În total, interdicțiile vizează produse în valoare de aproape un miliard de dolari importate anul trecut din Canada.

Un conflict care afectează ambele industrii

Industria americană a alcoolului a resimțit deja efectele măsurilor canadiene. Exporturile de băuturi spirtoase americane către Canada au scăzut cu 70% după ce provinciile canadiene au început să retragă vinurile și băuturile spirtoase americane din magazine, în martie 2025.

Pentru producătorii canadieni, dependența de piața americană este și mai mare. Aproximativ 93% din băuturile spirtoase produse în Canada au fost exportate în Statele Unite în 2025, potrivit Distilled Spirits Council of the United States. „Va fi absolut devastator pentru Canada și producătorii canadieni de băuturi spirtoase”, a declarat Chris Swonger, președintele organizației.

În apropierea frontierei, comercianții americani se tem însă că măsura va afecta și propriile afaceri. Un manager al unui magazin de băuturi alcoolice din Niagara Falls, New York, a declarat pentru CNN că magazinul are mulți clienți canadieni și comercializează o cantitate importantă de alcool din Canada.

Trump susține că măsura va determina Canada să revină la negocieri. Cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a interdicției, președintele american a spus că se așteaptă ca Ottawa să vină la Washington cu o propunere pentru eliminarea tarifelor. Premierul canadian Mark Carney nu a făcut însă o declarație similară.