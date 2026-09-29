Canada, „membru asociat” al UE: ce ar putea însemna în practică pentru cetățenii europeni

Există însă o nuanță esențială: statutul de „membru asociat” nu există în prezent în tratatele Uniunii Europene, iar conținutul său juridic urmează să fie stabilit. Prin urmare, Canada nu va deveni membru al UE în sensul în care sunt România, Franța sau Germania și nu va primi automat drept de vot în instituțiile europene, potrivit Euronews.

Energie și materii prime: una dintre marile mize pentru Europa

Unul dintre cele mai importante efecte ar putea apărea în sectorul energetic și al materiilor prime.

Canada dispune de rezerve importante de litiu, nichel, cobalt, grafit, cupru și pământuri rare. Aceste resurse sunt esențiale pentru baterii, automobile electrice, electronică și dezvoltarea unor industrii strategice europene. O integrare economică mai puternică ar putea transforma Canada într-un furnizor mai important și mai sigur pentru companiile din UE.

Pentru statele europene, efectele ar fi în principal indirecte: diversificarea aprovizionării europene cu materii prime poate conta pentru industria auto, producția de componente, energie și alte sectoare integrate în lanțurile industriale europene.

Și energia este pe masa negocierilor. Exporturile canadiene ar putea contribui la diversificarea surselor europene, deși Canada nu dispune în prezent de infrastructura necesară pentru a trimite rapid cantități foarte mari de energie către Europa.

Apărarea ar putea deveni mult mai integrată

Cooperarea militară este un alt pilon al viitoarei relații. Ursula von der Leyen a vorbit explicit despre integrarea bazelor industriale de apărare ale Canadei și UE, alături de cooperare în energie, minerale critice, baterii, inteligență artificială, tehnologii cuantice și securitate cibernetică.

Procesul a început deja. În februarie 2026, Canada a devenit prima țară din afara Europei care s-a alăturat instrumentului SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, oferind companiilor canadiene posibilitatea de a participa la achiziții europene comune în domeniul apărării.

O integrare mai profundă ar putea însemna investiții comune, lanțuri de aprovizionare mai strâns conectate și acces reciproc mai mare pentru companiile din industria de apărare.

Studenții și cercetătorii ar putea avea mai multe oportunități

Efectele ar putea ajunge și direct la cetățeni. Printre variantele discutate se află consolidarea participării Canadei la programe europene și dezvoltarea legăturilor dintre universități, cercetători și studenți.

Canada participă deja la Horizon Europe, iar premierul Mark Carney a propus extinderea relațiilor dintre cetățeni inclusiv prin Erasmus+. O asemenea evoluție ar putea facilita mobilitatea studenților europeni către universități canadiene și dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare și inovare.

Au fost discutate inclusiv posibilități precum recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, însă forma finală nu este încă stabilită.

Canada nu va avea aceleași drepturi ca celelalte state UE

Statutul nu trebuie confundat cu aderarea propriu-zisă. Canada nu urmărește să devină al 28-lea stat membru, iar Mark Carney a subliniat că viitoarea relație nu trebuie să presupună cedarea suveranității canadiene către Bruxelles.

Ottawa nu ar primi drept de vot în Parlamentul European și nici drept de decizie asupra legislației fundamentale a UE.

Miza este, în schimb, crearea unei relații mai profunde decât un acord comercial obișnuit: acces economic mai larg, proiecte comune în industrii strategice și o cooperare mult mai strânsă în domeniul securității.

Detaliile decisive nu sunt încă stabilite. Comisia Europeană a precizat că discuțiile tehnice continuă, iar summitul UE – Canada din 29-30 octombrie va reprezenta prima mare ocazie pentru definirea parametrilor concreți ai noii relații.