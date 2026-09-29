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Statele Unite lansează noi amenințări la adresa regimului din Cuba: Vor învăța lecția pe calea cea grea

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite speră că autoritățile cubaneze să aleagă „o cale diferită” și a avertizat că cei care cred că pot aștepta încheierea administrației Donald Trump fără să facă schimbări „vor învăța lecția pe calea grea”.
Statele Unite lansează noi amenințări la adresa regimului din Cuba: Vor învăța lecția pe calea cea grea
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
29 sept. 2026, 10:56, Știri externe
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Secretarul american a subliniat că Washingtonul dorește ca factorii de decizie de la Havana „să deschidă ochii la realitatea cu care se confruntă”, notează Reuters

Presiuni economice și blocadă energetică

Declarațiile lui Rubio vin în contextul cu care Washingtonul a semnalat că ar intenționa schimbarea conducerii de la Havana și presiunea economică a crescut vertiginos după ce o blocadă a livrărilor de petrol impusă de SUA a accentuat penuria de combustibil și penele generale de curent. 

„Din păcate, cei care continuă să scandeze sloganuri revoluționare acolo – și sunt prea mulți – încă mai cred că pot aștepta ca mandatul acestei administrații să se încheie, fără a face nicio schimbare sau fără a întreprinde nimic. Se înșeală și vor învăța lecția pe calea cea grea dacă nu își corectează atitudinea”, a spus șeful diplomației americane. 

Capturarea lui Maduro și situația din Venezuela

Washingtonul menține un embargo asupra Cubei de peste șase decenii, iar administrația Trump a intensificat recent presiunile asupra guvernului de la Havana, după ce l-au capturat pe fostul președinte venzeualean, Nicolas Maduro, la începutul anului. 

În același timp, Rubio a vorbit și despre situația din Venezuela, afirmând că această țară trebuie să organizeze alegeri „libere și corecte”. El a spus că Statele Unite lucrează pentru crearea condițiilor necesare organizării scrutinului. 

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