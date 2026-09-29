Ordin fără precedent înaintea alegerilor din SUA. Pentagonul se teme de interferențe străine

Comandamentul cibernetic va folosi capacități de informații și securitate cibernetică

Comandamentul Cibernetic al SUA (US Cyber Command), unitatea militară responsabilă de războiul cibernetic, precum și agențiile de sprijin pentru operațiuni de luptă vor „desfășura capacități avansate de informații și cibernetice” pentru a „identifica, perturba și neutraliza interferențele străine în procesele democratice din SUA”, a anunțat Departamentul Apărării într-un comunicat, potrivit CNN.

Memorandumul, semnat cu aproximativ cinci săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, îi ordonă comandamentului să colaboreze cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) pentru a contracara amenințările cibernetice străine la adresa infrastructurii electorale americane.

Măsurile seamănă cu cele luate înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă

Activitățile prevăzute în memorandum sunt, în mare parte, acțiuni pe care armata și agențiile de informații americane le desfășurau pentru protejarea alegerilor de amenințările străine înainte ca Donald Trump să revină la președinție în 2025.

Cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 2024, de exemplu, hackeri ai Comandamentului Cibernetic au desfășurat o operațiune secretă pentru a perturba activitatea unor troli ruși care răspândeau informații false în rândul alegătorilor americani, potrivit unor informații publicate anterior de CNN.

Însă cea de-a doua administrație Trump a desființat sau redus mai multe centre guvernamentale, în special din cadrul FBI și al Biroului Directorului pentru Informații Naționale, care aveau ca misiune contracararea operațiunilor de influență străină.

Trump a continuat, de asemenea, să respingă sau să pună sub semnul întrebării informațiile furnizate anterior de serviciile americane de informații privind eforturile Rusiei și Chinei de a influența alegerile.

Acești factori au provocat îngrijorări pe scară largă în rândul oficialilor americani din domeniul securității naționale, atât actuali, cât și foști, cu privire la faptul că administrația Trump nu acordă prioritate protejării alegerilor americane de ingerințele străine.

Șeful Cyber Command nu știa în aprilie dacă există o echipă specială pentru alegeri

Îngrijorările s-au accentuat în aprilie, când noul șef al Comandamentului Cibernetic și al Agenției Naționale de Securitate (NSA), generalul Joshua M. Rudd, le-a spus parlamentarilor că nu știa dacă fusese creată o echipă militară și de informații specializată în contracararea amenințărilor străine la adresa alegerilor pentru scrutinul de la jumătatea mandatului.

Pentru fiecare alegeri generale și de la jumătatea mandatului organizate începând cu scrutinul din 2020, echipa, cunoscută sub numele de Election Security Group (ESG), a fost un centru în care oficiali ai NSA și ai Comandamentului Cibernetic au făcut schimb de informații și au lansat contraatacuri împotriva troli din Rusia, Iran și alte țări care încercau să submineze alegerile americane.

Grupul a fost creat ca răspuns la operațiunea de influență desfășurată de Rusia în mai multe direcții și care a vizat alegerile prezidențiale americane din 2016, când agențiile de informații și securitate au fost luate prin surprindere.

Nu era clar imediat ce rol, dacă va avea vreunul, va juca acest grup în cadrul noilor activități ordonate de Hegseth.

„Mă îngrijorează” că echipa electorală ar putea fi creată prea târziu

Comandamentul Cibernetic și NSA „contracarează în mod regulat acțiunile unor actori cibernetici străini rău intenționați, inclusiv ale celor care urmăresc să interfereze cu procesul nostru democratic”, a declarat Rudd luni.

„Ceea ce mă îngrijorează este faptul că [Rudd] a declarat chiar în aprilie că nu era sigur dacă exista o Election Security Group în cadrul comandamentului. Activitatea ESG necesită luni de planificare și coordonare, iar o mare parte din impactul său are loc cu mult înainte de Ziua Alegerilor. Dacă acest lucru este început abia acum, limitați cu adevărat impactul pe care îl puteți avea asupra adversarilor înainte de alegerile de la jumătatea mandatului”, a declarat pentru CNN Andrew Schoka, care a lucrat la Comandamentul Cibernetic în timpul ciclului electoral din 2020.