Senatul SUA blochează o rezoluție privind violențele din Cisiordania. Republicanii au votat împotriva inițiativei

Rezoluția a fost respinsă cu 47 de voturi pentru și 51 împotrivă. Votul a urmat în mare parte liniile de partid: toți republicanii, cu excepția senatorului Rand Paul, din Kentucky, au votat împotrivă, în timp ce democrații au susținut inițiativa, cu excepția senatorului John Fetterman, din Pennsylvania.

Rezoluție privind violențele din Cisiordania și moartea unor cetățeni americani

Inițiativa, promovată de senatorul democrat Chris Van Hollen, din Maryland, ar fi solicitat Departamentului de Stat să prezinte Congresului un raport privind uciderea unor cetățeni americani de către coloniști israelieni sau forțele de securitate israeliene în Cisiordania, potrivit Reuters.

Raportul ar fi trebuit să analizeze și situația drepturilor omului din teritoriul palestinian. Violențele comise de coloniști evrei împotriva palestinienilor în Cisiordania au crescut puternic în acest an, potrivit Reuters.

Rezoluția nu ar fi prevăzut oprirea ajutorului acordat Israelului, însă lipsa raportului solicitat de administrația americană ar fi putut duce la impunerea unor restricții asupra acestui ajutor.

Van Hollen a declarat că este „de mult timp” necesară o analiză a situației drepturilor omului din Cisiordania și a menționat moartea a nouă cetățeni americani în regiune începând din 2022.

Senatul SUA respinge rezoluția privind Cisiordania

Democratul a susținut că este responsabilitatea autorităților americane să se asigure că statele care primesc bani de la contribuabilii SUA acționează în conformitate cu legislația și valorile americane.

Republicanii au respins însă inițiativa, acuzându-i pe democrați că încearcă să obțină avantaje politice într-un moment în care Israelul se confruntă cu amenințări de securitate.

Senatorul republican Steve Daines, din Montana, le-a cerut colegilor să voteze împotriva rezoluției și să sprijine Israelul, pe care l-a descris drept un aliat al Statelor Unite.

Cisiordania, în centrul disputelor dintre SUA și Israel

Votul din Senatul SUA are loc cu câteva săptămâni înaintea alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie. Potrivit sondajelor citate de Reuters, republicanii lui Donald Trump riscă să își piardă majoritățile din Congres, ceea ce ar putea influența politica SUA față de Israel în următoarea legislatură.

Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au menținut o relație politică strânsă, în timp ce în rândul democraților și al unor republicani au apărut solicitări privind limitarea ajutorului militar acordat Israelului, în special în contextul războiului din Gaza.

Israelul controlează Cisiordania din 1967. ONU și majoritatea statelor consideră coloniile israeliene din acest teritoriu ilegale în baza dreptului internațional aplicabil ocupației militare. Israelul respinge această interpretare și consideră teritoriul disputat.