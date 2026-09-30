Scandalul Epstein zguduie Norvegia. Parlamentul începe audierile privind legăturile cu politicieni și diplomați

Scandalul a provocat o serie de anchete parlamentare și investigații ale poliției și a pus sub presiune elita politică și diplomatică a țării.

Documentele referitoare la Epstein publicate în ianuarie de Departamentul de Justiție al SUA au scos la iveală legături ale acestuia cu politicieni, membri ai unor familii regale și persoane foarte bogate din mai multe țări, potrivit Reuters.

Parlamentul cere explicații

Jonas Andersen Sayed, liderul audierilor din cadrul Comisiei pentru Control și Afaceri Constituționale a Parlamentului norvegian, a declarat că guvernul trebuie să explice ce măsuri ia pentru a recâștiga încrederea în serviciul diplomatic.

„Există multe persoane care au dat dovadă de o judecată foarte slabă”, a declarat Andersen Sayed pentru Reuters, referindu-se la persoanele care au avut relații de prietenie cu Epstein.

Comisia parlamentară a convocat 11 actuali și foști miniștri de Externe și pentru Dezvoltare. Printre cei care urmează să depună mărturie se află și premierul Jonas Gahr Stoere, care a ocupat funcția de ministru de Externe între 2005 și 2012. Stoere a declarat că nu a avut nicio relație cu Epstein.

Foști oficiali norvegieni, chemați la audieri

Printre persoanele convocate se află și Boerge Brende, fost ministru de Externe al Norvegiei. Acesta a demisionat din funcțiile de președinte și director general al Forumului Economic Mondial după apariția informațiilor privind relațiile sale de prietenie cu Epstein.

Brende a afirmat că nu știa despre trecutul infracțional al lui Epstein înainte de prima lor întâlnire, în 2018, și a recunoscut că regretă faptul că nu a verificat mai atent trecutul acestuia.

Erik Solheim, fost ministru pentru Dezvoltare, urmează, de asemenea, să fie audiat miercuri. El a considerat ancheta parlamentară o reacție exagerată și a avertizat că aceasta ar putea afecta activitatea serviciului diplomatic norvegian.

Alte nume importante sunt anchetate

Mai mulți norvegieni cunoscuți care au avut legături cu Epstein sunt investigați de poliție pentru presupuse fapte de corupție. Printre aceștia se numără fostul premier Thorbjoern Jagland, fostul ministru Terje Roed-Larsen și fosta diplomată Mona Juul.

Cei trei au negat orice faptă penală.

Roed-Larsen și-a cerut scuze pentru relația apropiată cu Epstein, care a inclus și un împrumut personal primit de la finanțatorul american. În 2020, acesta a renunțat la funcția de director general al International Peace Institute, un think tank cu sediul la New York.

Legătura cu familia regală norvegiană

Scandalul a ajuns și în apropierea familiei regale norvegiene. Regina Mette-Marit, soția regelui Haakon, și-a cerut scuze pentru prietenia pe care a avut-o cu Epstein.

Ea nu este însă vizată de audierile parlamentare.

În paralel cu ancheta Parlamentului, legislativul norvegian a înființat o comisie externă formată din cadre universitare și experți în drept. Aceasta va analiza informațiile scoase la iveală de documentele Epstein și va formula recomandări pentru îmbunătățirea integrității și transparenței autorităților norvegiene.

Comisia va analiza peste 30 de ani de istorie diplomatică a Norvegiei și este așteptată să își prezinte concluziile la începutul anului 2028. Este doar a noua comisie de acest tip înființată de Parlamentul Norvegiei în ultimii 140 de ani.