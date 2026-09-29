SUA își retrag trupele din Irak după două decenii. Iranul și aliații săi salută plecarea americanilor

Retragerea, convenită în 2024 în timpul administrației Joe Biden și pusă în aplicare de administrația Donald Trump, este prezentată de Iran și aliații săi drept o victorie, în timp ce oficiali și experți irakieni avertizează asupra unui posibil vid de securitate.

Retragerea trupelor SUA din Irak, salutată de Iran

Plecarea militarilor americani din Irak are loc după ani în care Statele Unite au menținut o prezență militară importantă în această țară. Aproximativ 4.500 de militari americani au murit în mai mult de două decenii de război în Irak.

Experții irakieni în domeniul securității avertizează că retragerea SUA ar putea consolida influența Iranului și a grupărilor armate aliate Teheranului asupra Irakului.

„Iranul are de câștigat din punct de vedere strategic de pe urma plecării coaliției, deoarece elimină o prezență militară care, timp de ani de zile, a acționat ca un contrabalans la influența Teheranului în Irak”, a declarat Jasim al-Bahadli, analist irakian specializat în grupările șiite armate aliate Iranului, citat de Reuters.

Acesta a apreciat că milițiile pro-iraniene ar putea prezenta retragerea drept o victorie și ar putea încerca să își extindă influența asupra deciziilor politice și de securitate din Irak.

Trupele SUA părăsesc Irakul, iar milițiile pro-iraniene vorbesc despre „victorie”

Abu Mojtaba al-Yasiri, comandant al Islamic Resistance in Iraq, o alianță de grupări armate susținute de Iran, a descris retragerea americană drept o „victorie istorică”.

„Pe 30 septembrie, vom sărbători întoarcerea unei pagini negre din istoria Irakului și eșecul ocupației de a-și impune voința asupra țării noastre”, a declarat acesta pentru Reuters.

Iranul susține, la rândul său, că plecarea trupelor americane reprezintă un câștig pentru ceea ce numește „axa rezistenței”, formată din grupări armate aliate Teheranului din Orientul Mijlociu.

Amir Hayat Moqaddam, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională din Parlamentul iranian, a declarat că Iranul salută retragerea militarilor americani din Irak.

Retragerea SUA din Irak stârnește temeri privind securitatea

Deși plecarea trupelor americane este susținută de mulți irakieni, există și oficiali și lideri locali care consideră că țara nu este pregătită să preia integral responsabilitățile de securitate.

„Credem că Irakul încă nu este pe deplin pregătit să preia dosarul securității în acest moment”, a declarat Abdulrahman al-Zobaie, lider tribal sunnit din Fallujah.

Statele Unite au invadat Irakul în 2003 pentru înlăturarea lui Saddam Hussein. Trupele americane au rămas în țară până la sfârșitul anului 2011, după ani de ocupație și operațiuni împotriva insurgenței.

Forțele americane au revenit în Irak mai puțin de trei ani mai târziu, în cadrul operațiunilor împotriva organizației Stat Islamic. Coaliția internațională condusă de SUA a sprijinit forțele irakiene în războiul împotriva grupării, care a controlat la apogeul său aproximativ o treime din teritoriul Irakului.

Riscul revenirii Statului Islamic

Un alt motiv de îngrijorare este posibilitatea ca organizația Stat Islamic să profite de retragerea trupelor americane pentru a-și consolida din nou rețelele clandestine.

Deși gruparea și-a pierdut teritoriul controlat în urmă cu aproape un deceniu, celule clandestine continuă să existe în Irak.

Sirwan Barzani, comandant kurd, a declarat că lipsa sprijinului american în materie de informații, logistică și drone ar putea permite grupării să se reorganizeze.

„De mai bine de două săptămâni, am observat mișcări ale celulelor clandestine ale Statului Islamic”, a afirmat acesta, adăugând că anunțul retragerii coaliției internaționale ar fi crescut moralul militanților.

Oficialii irakieni au mai transmis că o presupusă celulă a Statului Islamic pregătea atacuri sinucigașe care urmau să coincidă cu retragerea trupelor americane. Informația a alimentat temerile privind capacitatea grupării de a exploata eventualele breșe de securitate.

Retragerea marchează astfel o nouă etapă pentru Irak, o țară aflată de ani de zile la intersecția intereselor strategice ale Statelor Unite și Iranului.