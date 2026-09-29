UE ar putea cere Ucrainei să grăbească reformele pentru deblocarea ajutoarelor de miliarde

Liderii UE ar putea folosi summitul din octombrie pentru a cere Ucrainei să accelereze reformele necesare pentru deblocarea unor fonduri de miliarde de euro, potrivit unui proiect preliminar al concluziilor reuniunii, consultat de Rapporteur.

Proiectul cere tuturor părților, „în special Ucrainei”, să facă mai multe eforturi pentru deblocarea celor 90 de miliarde de euro din împrumutul UE și a fondurilor pentru Ucraina în 2026, potrivit Rapporteur, cunoscută anterior sub numele de Euractiv.

Din cele 45 de miliarde de euro (51 de miliarde de dolari) prevăzute sub formă de împrumuturi pentru acest an, 14,9 miliarde de euro (16,9 miliarde de dolari) au fost acordate până în prezent.

Potrivit publicației, printre întârzieri se numără faptul că parlamentul ucrainean nu a adoptat unele dintre măsurile anticorupție și fiscale cerute de Bruxelles. Proiectul concluziilor se poate modifica înaintea reuniunii liderilor UE din 15-16 octombrie.

În acest moment, Ucraina are nevoie de fonduri noi pentru a acoperi costurile tot mai mari ale apărării, având probleme legate de dificitul de finanțare de 27 de miliarde de dolari.

Kievul a cerut, de asemenea, ca o parte din împrumutul UE să fie acordată mai devreme, pentru a putea plasa în această toamnă comenzi pentru drone, a declarat săptămâna trecută președintele Volodmir Zelenski.

Ministrul Finanțelor, Serhiy Marchenko, a pus însă sub semnul întrebării oportunitatea unor taxe mai mari pentru ucraineni în acest moment.

La un eveniment organizat luni de Centrul de Politici Europene, el a vorbit despre presiunea asupra gospodăriilor și companiilor, având în vedere atacurile rusești.

Printre măsurile pe care Bruxelles-ul le consideră în pericol, potrivit documentului intern citat de Rapporteur, se află taxarea coletelor importate de mică valoare și veniturile obținute prin intermediul platformelor digitale.

Parlamentarii ucraineni au respins inițial, pe 1 septembrie, reforma fiscală privind coletele.

Aproape două săptămâni mai târziu, aceștia au adoptat-o în prima lectură, alături de introducerea unor proceduri noi de insolvență pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).