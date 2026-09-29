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NATO îndeamnă la calm. Mark Rutte spune că acțiunile Rusiei nu opresc sprijinul pentru Ucraina

NATO îndeamnă statele membre să rămână calme în fața acțiunilor de sabotaj atribuite Rusiei și să continue sprijinul pentru Ucraina.
NATO îndeamnă la calm. Mark Rutte spune că acțiunile Rusiei nu opresc sprijinul pentru Ucraina
Mark Rutte, șeful NATO. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
29 sept. 2026, 17:12, Știri externe
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat marți la „calm” în legătură cu campania de sabotaj a Rusiei în Europa, spunând că aceasta nu reușește să slăbească sprijinul pentru Ucraina, potrivit Kyiv Post.

Tot marți, Estonia a devenit ultima țară care a acuzat oficial Rusia de un astfel de incident. Autoritățile estoniene au spus că „serviciile speciale” ale Moscovei au ordonat un atac cu incendiere asupra unei companii din domeniul apărării, în luna august.

„Rusia își continuă campania nesăbuită de acțiuni ostile împotriva aliaților NATO. Încearcă să ne slăbească hotărârea și să oprească sprijinul nostru pentru Ucraina. Însă Rusia eșuează. Eșuează pe câmpul de luptă din Ucraina și eșuează în încercarea de a ne submina unitatea și sprijinul pentru Ucraina”, a declarat Rutte în fața jurnaliștilor.

Guvernele europene spun că Moscova își amplifică acțiunile de sabotaj și ingerință împotriva statelor care sprijină Ucraina.

În tot acest timp, trupele rusești întâmpină tot mai multe dificultăți pe front, la mai bine de patru ani de la începutul războiului.

Incidentul din Estonia a avut loc la scurt timp după descoperirea unei drone încărcate cu explozibil pe un aeroport din Rusia, incident pe care Berlinul l-a atribuit Moscovei.

Rutte a precizat că activitățile Rusiei „pot avea un impact, și, în mod clar, uneori au un impact”.

Secretarul general al NATO a mai îndemnat însă statele membre să rămână „calme, să-și continue activitatea și să sprijine Ucraina”.

„Nu trebuie să fim naivi… în privința Rusiei, dar ei știu că noi suntem mai puternici”, a spus Mark Rutte.

Premierul Lituaniei, Mindaugas Sinkevicius, care a vorbit alături de șeful NATO, a declarat că serviciile de informații nu au dovezi că Moscova ar pregăti sigur o acțiune de amploare mai mare.

„Este obligatoriu să semnalăm dacă există o amenințare pentru societate, dar nu putem exagera susținând că urmează să se întâmple ceva în lunile sau săptămânile următoare”, a spus el.

„Riscul persistă, dar nu fluctuează… nu crește și nici nu scade”, a adăugat premierul lituanian.

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