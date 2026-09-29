Caz fără precedent în Olanda: medicii au eutanasiat un copil de un an care suferea de afecțiuni grave

Cazul a fost analizat de comisia guvernamentală responsabilă de verificarea unor astfel de proceduri, relatează CBS News.

Identitatea și sexul copilului nu au fost făcute publice. Potrivit evaluării oficiale citate de publicația americană, acesta suferea de leziuni cerebrale extinse și ireversibile, paralizie cerebrală severă, epilepsie și deficiențe de vedere.

Copilul se născuse extrem de prematur

Copilul s-a născut în străinătate, după numai 26 de săptămâni și trei zile de sarcină, și a suferit ulterior mai multe complicații grave, inclusiv infecții care au provocat sepsis. O examinare RMN a evidențiat ulterior leziuni cerebrale extinse.

Au apărut paralizia cerebrală spastică și probleme grave de vedere, iar la opt luni copilul a fost diagnosticat și cu sindrom de spasme epileptice infantile, o formă severă de epilepsie.

Cu puțin timp înainte de împlinirea vârstei de doi ani, medicii au estimat că nivelul său de dezvoltare corespundea celui al unui copil de aproximativ șase săptămâni.

Comisia de evaluare a concluzionat că toate dimensiunile dezvoltării copilului, inclusiv capacitățile motorii și comportamentul, erau profund afectate și că nu exista perspectiva unei ameliorări.

Medicii nu au fost inițial de acord asupra eutanasiei

Decizia nu a întrunit de la început consensul medicilor care au evaluat cazul. Doctorul care coordona îngrijirea copilului a solicitat opinia unor specialiști independenți din alte regiuni.

Aceștia au apreciat inițial că suferința copilului nu era permanent insuportabilă și că mai existau alternative rezonabile, între care îngrijirea paliativă și alte medicamente care ar fi putut controla mai bine crizele epileptice.

Tratamente suplimentare au fost încercate, însă, potrivit comisiei, au produs alte efecte adverse și au fost întrerupte. Ulterior, un alt medic independent a concluzionat că suferința era evidentă și insuportabilă și că erau îndeplinite condițiile prevăzute pentru încetarea vieții.

După analizarea cazului, comisia a stabilit că medicul care a efectuat procedura a acționat cu diligența impusă de reguli.

Reguli introduse în 2024 pentru copiii între un an și 12 ani

Olanda a introdus în 2024 cadrul aplicabil copiilor cu vârste între un an și 12 ani care suferă insuportabil, nu au perspective de ameliorare și pentru care medicii stabilesc că nu există o alternativă rezonabilă pentru înlăturarea suferinței.

Principiul prevăzut de aceste reguli este că medicul trebuie să ajungă la concluzia, potrivit standardelor medicale existente, că încetarea vieții reprezintă singura modalitate rezonabilă de a pune capăt unei suferințe insuportabile și fără perspectivă de ameliorare.

Medicul implicat în acest caz a declarat ulterior pentru postul olandez NOS/Nieuwsuur că situația l-a făcut să se simtă vulnerabil tocmai pentru că nu exista un precedent în aplicarea noului cadru.

El și-a exprimat speranța că evaluarea cazului va permite altor familii aflate în situații similare să discute deschis cu medicii despre opțiunile disponibile.

Olanda a legalizat eutanasia în 2002. Legislația permite și minorilor de cel puțin 12 ani să solicite eutanasia în anumite condiții stricte, în timp ce cadrul introdus ulterior pentru copiii mai mici are criterii distincte.