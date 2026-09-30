Benzina și motorina s-au ieftinit în Italia. De ce Eni, IP și Q8 au plafonat prețurile

Eni, IP și Q8 au introdus limite pentru prețurile benzinei și motorinei, renunțând la o parte din marjele lor. Măsura reduce prețul plătit la pompă, dar în spatele ei există și un calcul comercial și politic, potrivit unei analize publicate de Il Post.

La stațiile Eni, benzina a fost stabilită la 1,99 euro pe litru, iar motorina la 2,19 euro. Ambele valori sunt cu aproximativ 16 cenți sub media săptămânii precedente. Măsura este anunțată până la sfârșitul lunii octombrie, cu posibilitatea prelungirii.

De ce companiile acceptă să câștige mai puțin

La prima vedere, decizia pare să fie doar un ajutor pentru șoferi. Companiile au însă și motive comerciale. Prețul de 1,99 euro are un efect psihologic important. Pragul de 2 euro este perceput de consumatori ca un nivel simbolic, iar diferența de numai un cent poate face prețul să pară considerabil mai mic.

În același timp, cererea pentru carburanți este relativ aceeași. Șoferii nu pot renunța pur și simplu la alimentare atunci când prețurile cresc. Un preț mai mic poate atrage astfel mai mulți clienți către stațiile care oferă reducerea. Companiile renunță la o parte din marjă, dar pot recupera o parte din pierdere prin creșterea volumului de vânzări.

Efectul s-a văzut rapid. La unele stații care au aplicat reducerile s-au format cozi, iar în anumite cazuri stocurile de benzină și motorină s-au epuizat chiar în prima zi. Eni, IP și Q8 controlează împreună aproximativ jumătate dintre cele peste 21.000 de benzinării din Italia. Companiile mai mici și stațiile independente au reclamat că le este mai dificil să suporte o astfel de reducere a marjelor.

Mișcarea care ajută și guvernul italian

Cazul Eni este deosebit de important. Compania este deținută în proporție de aproximativ 33% de statul italian, prin Ministerul Economiei și Cassa Depositi e Prestiti. Il Post consideră plauzibil că a existat presiune din partea guvernului pentru ca Eni să reducă prețurile, ceea ce ar fi contribuit apoi la extinderea măsurii și la celelalte companii.

Premierul Giorgia Meloni a declarat că inițiativele sunt rezultatul unui apel adresat companiilor energetice pentru reducerea prețurilor carburanților. Pentru guvern, soluția are un avantaj important: costul reducerii prețurilor este suportat de companiile energetice, nu direct de bugetul public.

Măsura apare și pe fondul discuțiilor despre o posibilă taxă pe „extraprofiteri” (profituri excedentare, n.e.). Companiile energetice au motive să evite o astfel de taxă, iar reducerea voluntară a prețurilor poate fi văzută și ca o formă de a demonstra că industria contribuie la diminuarea efectelor crizei. Aceasta este însă interpretarea analizei publicației Il Post, nu o confirmare oficială a motivului companiilor.

În același timp, plafonarea are un avantaj imediat pentru șoferi, dar nu rezolvă problema structurală a prețului carburanților. Costul final depinde și de petrol, marjele de rafinare, transport, TVA și accize.