Ploșnițele urât mirositoare invadează casele la început de toamnă. Cum le poți ține departe

Insectele caută acum locuri protejate în care să treacă peste iarnă, scrie Blic. Casele și blocurile le oferă numeroase spații uscate și ferite de frig.

De ce intră ploșnițele în locuințe

Multe specii de ploșnițe iernează în stadiul de adult. Când temperaturile încep să scadă, iar zilele devin mai scurte, insectele caută adăposturi potrivite. În natură, acestea se ascund sub scoarța copacilor, printre frunze și în resturile vegetale. Clădirile le oferă însă condiții foarte bune pentru iernare.

Crăpăturile din fațade, spațiile din spatele lambriurilor, ramele ferestrelor și cele ale ușilor pot deveni astfel refugii. Din acest motiv, ploșnițele sunt observate mai frecvent în jurul caselor aflate în apropierea grădinilor, copacilor sau câmpurilor.

Vremea din lunile precedente are și ea un rol. Temperaturile ridicate pot favoriza reproducerea mai multor tipuri de insecte. În anii mai calduroși, numărul ploșnițelor din grădini poate fi mai mare. Când vine toamna, multe dintre ele se adună în același timp pe suprafețe însorite, precum fațadele și ferestrele. Acest lucru poate crea impresia unei adevărate invazii.

Unele specii s-au răspândit în Europa

Un alt motiv pentru care ploșnițele sunt observate tot mai des este răspândirea unor specii care provin din regiuni mai calde. Printre acestea se află ploșnița marmorată brună, originară din Asia de Est. Specia s-a răspândit în mai multe regiuni din Europa.

O altă insectă întâlnită este ploșnița vestică a coniferelor, originară din America de Nord. Toamna, și aceste specii caută locuri protejate pentru iernare. Din acest motiv, pot fi văzute pe clădiri și pot ajunge în interiorul locuințelor.

Nu toate ploșnițele maro observate pe ferestre aparțin aceleiași specii. Mai multe tipuri de ploșnițe au un comportament asemănător în această perioadă. În general, speciile care pătrund în locuințe nu sunt considerate periculoase pentru oameni. Nu se hrănesc cu sânge și nu sunt considerate purtătoare de boli.

Cum pot fi ținute departe de casă

Prezența lor este, în principal, un inconvenient. În schimb, ploșnița marmorată poate reprezenta o problemă pentru agricultură, deoarece poate afecta fructele, legumele și alte culturi. Pentru câteva exemplare ajunse în casă, folosirea insecticidelor nu este, în general, necesară. Prevenirea accesului poate fi mai eficientă.

Plasele anti-insecte montate la ferestre și uși pot reduce numărul insectelor care pătrund în locuință. De asemenea, este utilă închiderea crăpăturilor și a micilor spații din jurul ferestrelor și ușilor. Atenție trebuie acordată și obiectelor aduse din exterior. Lemnele de foc, ghivecele și plantele pot ascunde ploșnițe care ajung astfel în casă.