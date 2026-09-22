De ce apar muștele în casă chiar și toamna. Unde se ascund când temperaturile scad

Pentru muște, scăderea temperaturilor înseamnă în primul rând reducerea activității. Insectele sunt ectoterme, ceea ce înseamnă că temperatura mediului le influențează direct metabolismul și capacitatea de a se deplasa.

Astfel, atunci când afară se răcește, muștele devin mai lente și caută locuri în care temperatura este mai ridicată și mai stabilă.

Unde se ascund muștele când vine frigul

Înainte de venirea perioadelor reci, unele muște caută spații protejate în care să poată supraviețui. Pot ajunge în fisurile clădirilor, în poduri, mansarde, spații dintre pereți, rame de ferestre sau alte zone ferite de vânt și de temperaturile scăzute.

Unele specii pot ierna în stadiul de adult, în timp ce altele trec peste sezonul rece sub formă de larve sau pupe. Comportamentul diferă în funcție de specie.

În cazul muștelor care caută adăpost în clădiri, locuințele pot deveni astfel un refugiu. Odată intrate, acestea pot rămâne inactive o perioadă și pot deveni din nou vizibile atunci când temperatura crește.

De ce apar muștele în casă chiar dacă afară este frig

Unul dintre motive este diferența de temperatură dintre interior și exterior. O locuință încălzită poate reprezenta un mediu mult mai favorabil decât spațiul exterior.

De aceea, în zilele de toamnă cu temperaturi mai ridicate, muștele care s-au adăpostit în clădiri pot deveni din nou active și pot fi observate în camere, în special în apropierea ferestrelor.

Un alt factor este accesul la hrană. Resturile alimentare, fructele foarte coapte, recipientele cu gunoi sau alte surse de materie organică pot atrage muștele și în sezonul rece.

În plus, o locuință oferă numeroase locuri în care insectele se pot adăposti fără să fie expuse direct frigului.

De ce vedem mai multe muște în anumite zile de toamnă

Nu este neobișnuit ca numărul muștelor observate în casă să varieze foarte mult de la o zi la alta.

O zi mai caldă și însorită poate determina insectele să devină mai active. În schimb, când temperaturile scad semnificativ, activitatea lor este redusă.

Acesta este unul dintre motivele pentru care poate părea că muștele „dispar” pentru câteva zile și apoi apar din nou.

Lumina poate contribui, de asemenea, la faptul că sunt observate mai ușor în apropierea ferestrelor, unde încearcă să ajungă către zonele mai luminoase.

Cum poți reduce numărul muștelor din casă toamna

Prevenția rămâne cea mai simplă metodă de a limita apariția lor în locuință.

În primul rând, este important ca resturile alimentare și gunoiul să nu fie lăsate neacoperite perioade lungi. Fructele foarte coapte trebuie verificate și, dacă este cazul, păstrate în frigider.

De asemenea, trebuie verificate plasele de la ferestre și uși, precum și eventualele fisuri sau spații prin care insectele pot pătrunde.

Curățarea regulată a suprafețelor unde sunt pregătite alimentele și păstrarea produselor alimentare în recipiente închise pot reduce sursele care atrag muștele.

În cazul în care apar foarte multe insecte într-un timp scurt, problema poate avea însă o altă cauză și merită verificată zona în care acestea se concentrează. O sursă de materie organică aflată într-un spațiu ascuns, de exemplu, poate favoriza apariția unui număr mare de muște.