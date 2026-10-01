Președintele sud-coreean cere reluarea dialogului cu Phenianul, după explozia minei în Zona Demilitarizată

Apel la detensionare de Ziua Forțelor Armate

Lee Jae Myung a declarat, într-un discurs susținut cu ocazia Zilei Forțelor Armate, că administrația sa va continua să urmărească măsuri pentru reducerea tensiunilor militare dintre cele două Corei.

„Sper ca Nordul să ni se alăture acum pe calea restabilirii încrederii și a reluării dialogului, după o lungă întrerupere. Vom urmări în mod constant măsuri practice pentru a reduce tensiunile militare dintre cele două Corei”, a declarat Lee, citat de Reuters.

Acuzații de încălcare a armistițiului în Zona Demilitarizată

Declarația președintelui sud-coreean vine după o săptămână de tensiuni diplomatice dintre cele două state. Tensiunile au fost generate de explozia unei mine în Zona Demilitarizată care a rănit trei militari sud-coreeni.

Coreea de Sud a stabilit că mine antipersonal nord-coreene amplasate pe partea sudică a Liniei de Demarcație Militară au fost foarte probabil cauza exploziei.

De asemenea, Comandamentul ONU, care supraveghează respectarea armistițiului din Războiul din Coreea, a efectuat o investigație comună cu armata sud-coreeană.

În timpul verificărilor, echipa a identificat o altă mină antipersonal nord-coreeană activă pe partea sud-coreeană a Liniei de Demarcație Militară.

Miercuri, Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a respins acuzațiile privind încălcarea armistițiului. Aceasta a acuzat Seulul că a fabricat rezultatele investigației și a avertizat că Phenianul ar putea riposta.

Consolidarea capacităților militare

În același timp, președintele sud-coreean a reafirmat obiectivul transferării de la Statele Unite către Coreea de Sud a controlului operațional asupra forțelor militare în timpul unui eventual conflict.

Planurile de reformă a apărării includ dezvoltarea unor submarine cu propulsie nucleară până la jumătatea anilor 2030, precum și modernizarea sistemelor de apărare antirachetă.

Seulul intenționează să dezvolte sisteme de comandă și control bazate pe inteligență artificială și interceptoare laser de mare putere.