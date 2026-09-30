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Coreea de Sud face o investiție de 22,3 miliarde de dolari în SUA. Unde merg banii

Coreea de Sud a prezentat planurile pentru trei proiecte energetice majore în Statele Unite, în cadrul unui pachet de investiții de 350 de miliarde de dolari destinat consolidării relațiilor economice cu Washingtonul și obținerii unor exceptări de la tarifele vamale americane.
Coreea de Sud face o investiție de 22,3 miliarde de dolari în SUA. Unde merg banii
Sursa foto: Marijan Murat/dpa
Andrei Rachieru
01 oct. 2026, 01:57, Știri externe
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Guvernul sud-coreean a prezentat joi planurile detaliate pentru implementarea a trei inițiative majore în sectorul energetic american. Proiectele fac parte dintr-un pachet strategic de investiții în valoare de 350 de miliarde de dolari, convenit între Coreea de Sud și Statele Unite.

Unul dintre proiectele anunțate presupune construirea unei centrale electrice pe gaze naturale în Encinal, Texas, destinată alimentării directe a centrelor de date utilizate pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, potrivit Reuters.

Valoarea proiectului este estimată la 22,3 miliarde de dolari, iar primele operațiuni comerciale sunt programate pentru anul 2029, potrivit autorităților sud-coreene.

Coreea de Sud investește în SUA pentru dezvoltarea inteligenței artificiale

Proiectul energetic din Texas urmărește să asigure o sursă stabilă de electricitate pentru infrastructura necesară centrelor de date AI. Cererea de energie pentru astfel de facilități a crescut rapid pe fondul extinderii tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, ceea ce determină companiile și guvernele să investească în noi capacități de producție.

Centrala pe gaze naturale din Encinal ar urma să furnizeze direct energie centrelor de date, reducând dependența acestora de infrastructura electrică existentă.

Planul face parte dintr-o strategie mai amplă a Coreei de Sud de a-și consolida prezența economică în Statele Unite prin investiții în sectoare considerate strategice.

Investițiile Coreei de Sud în SUA, legate de tarifele lui Donald Trump

Pachetul de 350 de miliarde de dolari are și o importantă componentă comercială. Investițiile sunt concepute pentru a sprijini obținerea unor exceptări de la tarifele vamale americane care afectează importurile.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat planul în cadrul unei reuniuni desfășurate miercuri la Casa Albă.

Noile proiecte energetice reprezintă astfel o componentă importantă a acordului economic dintre Washington și Seul. Pentru Coreea de Sud, investițiile în Statele Unite pot contribui la consolidarea relațiilor comerciale și la protejarea intereselor companiilor sud-coreene pe piața americană.

În același timp, pentru Statele Unite, proiectele contribuie la dezvoltarea infrastructurii energetice necesare pentru extinderea industriei centrelor de date și a sectorului de inteligență artificială.

Primele operațiuni comerciale ale proiectului din Texas sunt programate pentru 2029, ceea ce indică un calendar de implementare pe termen mediu pentru una dintre cele mai importante investiții energetice sud-coreene anunțate în Statele Unite.

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