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Cel puțin șapte morți și patru răniți, după ce un autobuz a fost atacat în Siria

Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite după ce un autobuz a fost atacat cu focuri de armă în Siria.
Cel puțin șapte morți și patru răniți, după ce un autobuz a fost atacat în Siria
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
30 sept. 2026, 23:29, Știri externe
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Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite după ce un autobuz a fost atacat cu focuri de armă pe podul Misyaf din orașul sirian Homs, potrivit unei surse din cadrul Direcției de Sănătate din Homs, citată de agenția de stat SANA.

Victimele au fost transportate la spitalele din zonă pentru a primi îngrijiri medicale, a precizat sursa.

Incidentul a avut loc pe podul Misyaf, în Homs. Autoritățile siriene nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre atacatori sau despre circumstanțele în care s-a produs atacul.

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